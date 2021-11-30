KÜLTÜR VE SANAT:
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Çayırova Aralık’ta tiyatroya doyacak

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Aralık ayında 9 tiyatro oyununu sahne alacak. Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezlerinde izleyicilerle buluşacak oyunlar ay boyunca Cumartesi ve Pazar günleri gösterime girecek.

Çayırova Aralık'ta tiyatroya doyacak

30 Kasım 2021 Salı 15:28

Aralık ayında sahnelenecek 9 oyunun 7’si  çocuk tiyatrosu olacak. Bu bağlamda çocuklar hafta sonlarını tiyatro ile daha keyifli hale getirebilecek. Çocuk tiyatrolarında “Bora Sıfır Atık Projesinde ve Ders Zili’’ gibi eğitici oyunlar yer alırken, “Ormanın Kaybolan Şarkısı, Çocuk Kalbi, Bir Park Hikayesi’’ gibi çocukların hayal gücüne hitap eden eğlendirici oyunlarda gösterimde olacak.

Ayrıca yetişkinler içinde “Yalan Dolan” ile Tebrizli Derviş Şems ile Mevlana’yı konu alan “Aşkın Gözyaşları Terbizli Şems’’ eseri seyircilerle buluşacak.

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