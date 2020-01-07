Çayırova’da aşıklar atışacak

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda 6 farklı il derneği yer alacak. Kültür İşleri Müdürlüğü ve dernekler tarafından organize edilen gecede Ardahanlılar, Erzurumlular, Erzincanlılar, Sivaslılar, Gümüşhaneliler ve Karslılar Derneğinin ozan ve aşıklarının dile getireceği türkülerle vatandaşlar keyifli anlar yaşayacak.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak programda ozan ve aşıklar şiir, türkü ile birlikte kendilerine ait eserlerini de seslendirecekler.