KÜLTÜR VE SANAT:
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Çayırova’da aşıklar atışacak

Çayırova Belediyesi’nin Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapmasında düzenlendiği Aşıklar Şöleni 11 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek.

Çayırova'da aşıklar atışacak

07 Ocak 2020 Salı 09:36

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda 6 farklı il derneği yer alacak. Kültür İşleri Müdürlüğü ve dernekler tarafından organize edilen gecede Ardahanlılar, Erzurumlular, Erzincanlılar, Sivaslılar, Gümüşhaneliler ve Karslılar Derneğinin ozan ve aşıklarının dile getireceği türkülerle vatandaşlar keyifli anlar yaşayacak.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak programda ozan ve aşıklar şiir, türkü ile birlikte kendilerine ait eserlerini de seslendirecekler.

 

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