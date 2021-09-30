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KÜLTÜR VE SANAT:
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Çayırova’da Doğa Anadolu Kültür Festivali

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği kültür festivalleri tüm hızıyla devam ediyor.

Çayırova'da Doğa Anadolu Kültür Festivali

30 Eylül 2021 Perşembe 11:20


Çayırova Belediyesi, Doğu Karadeniz Kültür Festivali’nden sonra şimdide Doğu Anadolu Kültür Festivali düzenliyor. Belediye önündeki açık otoparkta 2 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek etkinlikte; Bayburt, Sivas, Erzurum, Kars ve Ağrı yörelerinin sevilen sesleri Taha İmre, Devran, Havva Nur, Cevdet Yılmaz ve Orhan Artan sahne alacak.

Final İlyas Yalçıntaş’la 

Gecenin finali ise genç sanatçı İlyas Yalçıntaş ile yapılacak. İncir, Gel Be Gökyüzüm, İçimdeki Duman gibi eserleriyle bilinen ünlü sanatçı Çayırova’lı hayranlarıyla buluşacak. 

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