Çayırova’da “Malcolm X” sahne alacak

Çayırova Belediyesi, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hitap eden tiyatroların yer aldığı Tiyatro Günlerine 3 farklı gösterimle devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ile Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde 26 ve 27 Ekim tarihlerinde 3 ayrı tiyatro sahne alıyor.