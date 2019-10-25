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KÜLTÜR VE SANAT:
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Çayırova’da “Malcolm X” sahne alacak

Çayırova Belediyesi, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hitap eden tiyatroların yer aldığı Tiyatro Günlerine 3 farklı gösterimle devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ile Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde 26 ve 27 Ekim tarihlerinde 3 ayrı tiyatro sahne alıyor.

Çayırova'da 'Malcolm X” sahne alacak

25 Ekim 2019 Cuma 14:05

“Malcolm X” Pazar Günü

 

26 Ekim Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 13.00-14.30 saatlerinde “İyilik Ağacı” isimli çocuk tiyatrosu gösterimde olacak. Yine aynı gün yetişkinlere özel olarak sahnelenecek olan “Kahkaha Koridorları” isimli tiyatro ise saat 19.30’da Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde tiyatro severler ile buluşacak.

 

27 Ekim Pazar günü Ekim ayı tiyatro etkinliklerinin son gösterimi sahne alacak. Yetişkinlere yönelik olan “Malcolm X” adlı tiyatro saat 19.30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyicileri buluşacak. 
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