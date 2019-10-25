Çayırova’da “Malcolm X” sahne alacak

“Malcolm X” Pazar Günü
26 Ekim Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 13.00-14.30 saatlerinde “İyilik Ağacı” isimli çocuk tiyatrosu gösterimde olacak. Yine aynı gün yetişkinlere özel olarak sahnelenecek olan “Kahkaha Koridorları” isimli tiyatro ise saat 19.30’da Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde tiyatro severler ile buluşacak.
27 Ekim Pazar günü Ekim ayı tiyatro etkinliklerinin son gösterimi sahne alacak. Yetişkinlere yönelik olan “Malcolm X” adlı tiyatro saat 19.30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyicileri buluşacak.