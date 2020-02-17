Çayırova’da Ömer Karaoğlu Konseri﻿

Çayırova Belediyesi, Şubat ayındaki etkinliklerinde Ömer Karaoğlu’nu Çayırova’lılarla buluşturdu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşen konsere Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Ezgi ve şiirleriyle dava şuurumuzu ve düşünce dünyamızı diri tutmamıza vesile olan bir sanatçımızla, üstadımızla birlikteyiz. Her ay kültür merkezlerimizde dolu dolu programlar yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda yaptığımız programlarla, etkinliklerle hem mesaj vermek hem de ruhumuzu dinlendirmek ve özellikle çocuklarımızın geleceğe dair hedeflerini belirlerken bir şeyleri vurgulamak niyetindeyiz.” dedi.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin selamlama konuşmasının ardından sahne alan ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu, öncelikle programın düzenlenmesine vesile olan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti. Kısa bir konuşmanın ardından ezgilerini seslendirmeye başlayan Karaoğlu’na salonu dolduran vatandaşlar da eşlik etti. Kudüs, Kuşlar, Meryem, Adı İçin Yaşamak gibi birçok eserini seslendiren Ömer Karaoğlu, gecenin kapanışını Şehit Türküsü ile yaptı.



