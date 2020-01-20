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KÜLTÜR VE SANAT:
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Çayırova’da tiyatro keyfi

Çayırova Belediyesi Kültür Merkezleri’nde hafta sonu sahne alan 2 çocuk ve 1 yetişkin tiyatrosu ile palyaço, tahta bacak ve maskot gösterileri izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Çayırova'da tiyatro keyfi

20 Ocak 2020 Pazartesi 13:32

Geçtiğimiz hafta başlayan yarıyıl tatili ile çocuklara özel birçok etkinliğin sayısını da arttıran Çayırova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, hafta sonu takviminde “Bitmeyen Tatil” ile “Aliş’in Macerası” adlı tiyatroları çocuklarla buluşturdu. Naim Süleymanoğlu ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatrolara aileleriyle birlikte katılan çocuklar yarıyıl tatilinin ilk günlerinde keyifli anlar yaşadı.

 

Çocuklara özel tiyatroların yanı sıra yetişkinlere de yönelik tiyatrolar sahnelendiren Çayırova Belediyesi, 19 Ocak Pazar akşamında ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz’ın iki perdelik komedi oyununu izleyicilere sundu. “Yalan Dolan” adlı tiyatro ile katılımcıları güldüren Küçükayvaz ve tiyatro ekibi büyük bir ilgi gördü.

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