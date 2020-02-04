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KÜLTÜR VE SANAT:
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Çayırova’nın Şubat ayı kültür ve sanat ajandası

Çayırova Belediyesi’nin Şubat ayı kültür ve sanat ajandası yine dolu dolu.

Çayırova'nın Şubat ayı kültür ve sanat ajandası

04 Şubat 2020 Salı 12:51

 Çayırova'daki, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Naim Süleymanoğlu ile belediye kültür merkezinde gerçekleşen kültür ve sanat etkinliklerinde tiyatro ile konserle eğlenen davetliler, seminer ve söyleşilerle bilgileniyorlar.

ÇOCUK VE YETİŞKİN TİYATROSU

Şubat ayı kültür ve sanat ajandasında çocukları eğlenceli günler bekliyor. Ay boyunca farklı günlerde sahne alacak kararsız çocuk, Ayşecik, kurnaz tilki, prensin sevgisi, kurşun asker, baloncu amca, televizyon canavarı, pişman patiler, minik kahramanlar adlı tiyatro oyunları ile çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Ayrıca Tozkoparan, martı ve karanlıkta açan çiçekler isimli yetişkin tiyatroları da vatandaşlarla buluşacak.

Şubat ayında iki farklı konser gerçekleşecek. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.30’da Ömer Karoğlu ile 23 Şubat Pazar günü aynı yerde ve aynı saatte Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği korosu sahne alacak.

SEMİNER VE KONFERANS

Sağlık seminerleri ve söyleşilerin de yer aldığı Şubat ayı ajandasında 12 Şubat Çarşamba günü belediye kültür merkezinde saat 14.00’de gerçekleşecek “ İslam’ın İlk Kıblesi Kudüs” konulu konferansa Vaiz Mehmet Yılmaz konuşmacı olarak katılacak.

 

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