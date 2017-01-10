Cem Adrian Yarın Sahnede!

Gebze Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi – BİLKAR’ın konuğu olarak Gebze’ye gelecek olan sanatçının Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeki konseri yarın saat 19.30’da başlayacak. Konsere büyük ilginin olması beklenirken sanatçı daha önce de Gebze’de sahne almıştı.



Selvi GEÇAL