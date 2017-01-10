KÜLTÜR VE SANAT:
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Cem Adrian Yarın Sahnede!

Alternatif Rock, Blues, Caz parçalarıyla tanınan ve eşsiz sesiyle dikkat çeken ünlü sanatçı Cem Adrian, yarın akşam Gebze’de konser verecek.

Cem Adrian Yarın Sahnede!

10 Ocak 2017 Salı 14:58

 Gebze Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi – BİLKAR’ın konuğu olarak Gebze’ye gelecek olan sanatçının Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeki konseri yarın saat 19.30’da başlayacak. Konsere büyük ilginin olması beklenirken sanatçı daha önce de Gebze’de sahne almıştı.

Selvi GEÇAL


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