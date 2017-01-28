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Cem Evin'den 'Kadınlık Bizde Kalsın'

Darıca’da cem evinin tadilatı, eksiklerinin tamamlanması için kaynak arayan gençler çözümü kendilerinde buldu.

Cem Evin'den 'Kadınlık Bizde Kalsın'

28 Ocak 2017 Cumartesi 20:16

Darıca Cemevi Gençliği Tiyatrosu adı altında bir araya gelen topluluk üyesi gençler uzun soluklu bir çalışmanın ardından yarın akşam, “Perde” diyor. Topluluk Yılmaz Erdoğan tarafından yazılan “Kadınlık Bizde Kalsın” adlı oyunu yarın akşam saat 20.00’de Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde sahneleyecek. “Cem evi inşaatımıza bir tuğla da siz koyun” sloganı ile yola koyulan topluluğun ilk oyununa şimdiden hayli yoğun ilgi var. Pazar günü akşamı Adnan Menderes Kültür Merkezi’nin tamamen dolması bekleniyor.
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