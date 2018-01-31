Cihan Aksoy’dan sağlık semineri

15 Temmuz Milli İrade Kent meydanında bulunan GKM’de gerçekleşen programda Prof. Dr. Cihan Aksoy genel olarak vücut ağrılarının nedenlerini, önlemlerini ve tedavi yöntemlerini Gebzelilerle paylaştı. İzleyicilerin sorularını da cevaplayan Aksoy, özellikle hastaların daha bilinçli olmaları noktasına dikkat çekti.



FITIK HERKESTE OLABİLİR

Hastaların özellikle fıtık kaygısından kurtulması gerektiğini ifade eden Aksoy, “Emin olun insanların yüzde sekseninden fazlasında fıtık var. Birçok insan bunu farkında bile olmadan yaşıyor. Önemli olan kendine iyi bakmaktır. Bende fıtık varmış deyip ortada dolanmanın bir faydası yok. Bu tür rahatsızlıkların en temel nedeni vücudu zorlamaktır. İster istemez vücudumuzu zorlarız. Bu sebeple kas yapımızı sağlamlaştırmalıyız ki vücudumuz bazı şeylere karşı kendini savunabilsin.



AĞRI KESİCİLERDEN SAKININ

Ağrı demek aslında vücudun sana bir alarmı demektir. Bir şeyler oluyor vücudunda ve sana önlem alman için alarm veriyor. Sende ağrı kesici alarak bu alarmı susturuyorsun. Bu en büyük yanlıştır. Direk ağrı kesici veren doktor da yanlış yapıyordur. Sen önce ağrının sebebini bul ve giderilmesi için gerekli şeyi yap. Bunun yerine üstünü kapatırsan ilerde çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşman kaçınılmaz. Bu sebeple hastalarda bilinçlenmeli. Yeri geldiğinde doktoru sen zorlamalısın” ifadelerini kullandı.



GKM’DE HAFTASONU