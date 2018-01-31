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KÜLTÜR VE SANAT:
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Cihan Aksoy’dan sağlık semineri

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Cihan Aksoy “Bel ve Boyun Ağrıları” konulu seminerle Gebzelilerle bir araya geldi.

Cihan Aksoy'dan sağlık semineri

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:25

15 Temmuz Milli İrade Kent meydanında bulunan GKM’de gerçekleşen programda Prof. Dr. Cihan Aksoy genel olarak vücut ağrılarının nedenlerini, önlemlerini ve tedavi yöntemlerini Gebzelilerle paylaştı. İzleyicilerin sorularını da cevaplayan Aksoy, özellikle hastaların daha bilinçli olmaları noktasına dikkat çekti.


FITIK HERKESTE OLABİLİR

Hastaların özellikle fıtık kaygısından kurtulması gerektiğini ifade eden Aksoy, “Emin olun insanların yüzde sekseninden fazlasında fıtık var. Birçok insan bunu farkında bile olmadan yaşıyor. Önemli olan kendine iyi bakmaktır. Bende fıtık varmış deyip ortada dolanmanın bir faydası yok. Bu tür rahatsızlıkların en temel nedeni vücudu zorlamaktır. İster istemez vücudumuzu zorlarız. Bu sebeple kas yapımızı sağlamlaştırmalıyız ki vücudumuz bazı şeylere karşı kendini savunabilsin.


AĞRI KESİCİLERDEN SAKININ

Ağrı demek aslında vücudun sana bir alarmı demektir. Bir şeyler oluyor vücudunda ve sana önlem alman için alarm veriyor. Sende ağrı kesici alarak bu alarmı susturuyorsun. Bu en büyük yanlıştır. Direk ağrı kesici veren doktor da yanlış yapıyordur. Sen önce ağrının sebebini bul ve giderilmesi için gerekli şeyi yap. Bunun yerine üstünü kapatırsan ilerde çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşman kaçınılmaz. Bu sebeple hastalarda bilinçlenmeli. Yeri geldiğinde doktoru sen zorlamalısın” ifadelerini kullandı.


GKM’DE HAFTASONU

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri hafta sonu GKM’de “Troller“ isimli çocuk sineması gösterimi ile devam edecek. 3-4 Şubat Cumartesi ve Pazar günü saat 13:00 ve 15:00 olmak üzere iki seans olarak ücretsiz olarak gösterilecek olan çocuk sineması gösterimine tüm Gebzeliler davetli.

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