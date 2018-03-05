‘’Çıkmaz Sokak Çocukları’’ Antalya’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Konuk Tiyatrolar” projesi kapsamında Antalya’ya davete edildi. Dünyanın ve ülkemizin pek çok seçkin tiyatroları ile birlikte Antalya’daki turneye katılan Kocaeli Şehir Tiyatroları, 22-23-24 Şubat tarihlerinde Çıkmaz Sokak Çocukları oyununu sahneledi.

SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Konuk Tiyatrolar” projesi kapsamında yurt dışından ve ülkemizden tiyatro gruplarını ağırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da Çıkmaz Sokak Çocukları oyununu Antalya’daki turnede sahneledi. 3 gün boyunca seyirciyle buluşan Çıkmaz Sokak Çocukları oyunu, Antalya seyircisinin beğenisini kazandı.

PLAKET VE ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ