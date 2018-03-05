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KÜLTÜR VE SANAT:
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‘’Çıkmaz Sokak Çocukları’’ Antalya’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Çıkmaz Sokak Çocukları oyunu ile Antalya seyircisinin beğenisini kazandı.

‘'Çıkmaz Sokak Çocukları'' Antalya'da

05 Mart 2018 Pazartesi 10:13

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Konuk Tiyatrolar” projesi kapsamında Antalya’ya davete edildi. Dünyanın ve ülkemizin pek çok seçkin tiyatroları ile birlikte Antalya’daki turneye katılan Kocaeli Şehir Tiyatroları, 22-23-24 Şubat tarihlerinde Çıkmaz Sokak Çocukları oyununu sahneledi.

 

SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Konuk Tiyatrolar” projesi kapsamında yurt dışından ve ülkemizden tiyatro gruplarını ağırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da Çıkmaz Sokak Çocukları oyununu Antalya’daki turnede sahneledi. 3 gün boyunca seyirciyle buluşan Çıkmaz Sokak Çocukları oyunu, Antalya seyircisinin beğenisini kazandı.

 

PLAKET VE ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Antalya turnesinde seyirci ile buluşan Kocaeli Şehir Tiyatroları, Çıkmaz Sokak Çocukları oyunu ile seyirciden büyük alkış aldı. Oyunun sahnelenmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, oyunda görev alan ekibe teşekkür ederek günün anısına plaket ve çiçek taktim etti
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