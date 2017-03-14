Çiler Bilim ve Teknoloji Haftasını Kutladı





Farklı kültürlerin birleştiği, sanayinin devleştiği bölgemiz, 2 adet Teknopark, TÜBİTAK MAM(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi), TÜSSİDE( Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü), TSE(Türk Standartları Enstitüsü) ve BİLİŞİM VADİSİ gibi bilime öncülük eden kurumlara ev sahipliği yapmasıyla “bilim ve teknoloji” alanında da öne çıkmaktadır. Mayıs ayı gibi 1. etabı açılması planlanan BİLİŞİM VADİSİ’nin ilk aşamada 2 bin, tüm etapların faaliyete geçmesiyle de yaklaşık 100 bin nitelikli insana, iş ve istihdam sağlayacağı göz önünde bulundurulursa “sanayisi” ile anılan bölgemizin “bilim, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarıyla” anılacağı da açıktır.





Ülkemizin ilk 10 üniversitesi içerisinde yer alan ve ilçe adıyla anılan tek üniversite olan GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’nin de bilimin rehberliğinde yapılan çalışmalarda bölgemizi bilimsel anlamda temsili hepimizi onurlandırmaktadır.





Ülkelerin kalkınma aşamalarına göre gruplandırılarak incelendiği Türkiye Küresel Rekabet Raporu’na göre; ülkemiz 140 ülke arasında 51’inci sırada yer alarak, “Verimlilikten, İnovasyon Odağına Geçiş Ülkeleri” arasındaki konumunu korumaktadır. İnovasyon kapasitesi, Ar-Ge harcamaları, patentler gibi konulardan oluşan inovasyon bileşeninde ise, 60.sırada bulunmaktadır.



EN TEMEL UNSUR BİLİM TEKNOLOJİ



Toplumların gelişmesini sağlayan en temel unsurlarından olan “bilim ve teknoloji”, günümüz insan hayatının vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. Bilim ve teknoloji sayesinde hız kazanan Ar-Ge çalışmaları, yaşam standardımızı yükseltirken, üretim süreçlerindeki olumlu katkısı ile de ülkemizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet gücünün artmasına olanak sağlamaktadır.