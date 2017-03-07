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Çiler'den Mesaj

Türk toplumunda kadın, yüzyıllardan beri toplum ve aile hayatı içerisinde aktif ve saygın bir rol oynamış, tarladan işyerine, evinden savaş meydanlarına kadar hayatın her alanında yer almıştır.

Çiler'den Mesaj

07 Mart 2017 Salı 10:55

      KURTULUŞ SAVAŞI’mızda Türk kadınının gösterdiği eşsiz mücadele onur kaynağımız olurken, CUMHURİYETİMİZİN ilanı ile sosyal ve siyasal alanda kadına verilen değerin toplumları her açıdan en yüksek seviyeye ulaştıracak etkenlerden biri olduğu bilincinin yaygınlaşmasıyla, istedikleri alanda eğitim görme, meslek edinme, seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadını, aile içinde üstlendiği zor ve kutsal görevin de gerekliliklerini yerine getirerek, hem siyasal hem de sosyal alanda hepimizi gururlandıran büyük başarılara imza atmaya başlamıştır. Kadınımızın gücü son dönemde iş dünyasında da hissedilir derecede artmış, kadın istihdamı son 5 yılda yaklaşık yüzde 58 oranına yükselmiş, kadınlarımızın istihdam oranındaki payı ise yüzde 27’lere ulaşmıştır.
      İçinde olduğumuz “MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ” programı da, tüm iş dünyası tarafından kadın iş gücünü istihdama katmak adına bir fırsat olarak değerlendirmelidir. Varlıklarını iş hayatında hissettiğimiz kadınların bu özel günlerini kutlar, kadın istihdamına yönelik toplumsal bilincin artarak, kadınlarımızın iş dünyasında daha fazla yer edinmesi dilerim. 
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