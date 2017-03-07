İçinde olduğumuz “MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ” programı da, tüm iş dünyası tarafından kadın iş gücünü istihdama katmak adına bir fırsat olarak değerlendirmelidir. Varlıklarını iş hayatında hissettiğimiz kadınların bu özel günlerini kutlar, kadın istihdamına yönelik toplumsal bilincin artarak, kadınlarımızın iş dünyasında daha fazla yer edinmesi dilerim.
Çiler'den Mesaj
Türk toplumunda kadın, yüzyıllardan beri toplum ve aile hayatı içerisinde aktif ve saygın bir rol oynamış, tarladan işyerine, evinden savaş meydanlarına kadar hayatın her alanında yer almıştır.
İçinde olduğumuz “MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ” programı da, tüm iş dünyası tarafından kadın iş gücünü istihdama katmak adına bir fırsat olarak değerlendirmelidir. Varlıklarını iş hayatında hissettiğimiz kadınların bu özel günlerini kutlar, kadın istihdamına yönelik toplumsal bilincin artarak, kadınlarımızın iş dünyasında daha fazla yer edinmesi dilerim.