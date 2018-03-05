Çocuk ve dijital bağımlılık karikatür yarışması

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.si düzenlenecek Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışmasının “Çocuk ve Dijital Bağımlılık” temalı karikatür yarışmasında başvurular 02 Nisanda sona eriyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.si düzenlenecek Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışmasının konusu “Çocuk ve Dijital Bağımlılık” çocuklar ve dijital bağımlılık temasında karikatürlerin katıldığı yarışmanın son başvuru tarihi 02 Nisan.

www.kocaelicartoon.com

adresinden bilgi edinilip ve başvuru yapılabilen yarışmanın 1.’lik ödülü 15 bin TL, 2.’lik ödülü 10. Bin TL, 3.’lük ödülü 5 bin TL 2 bin 500 TL teşvik ödülü ayrıca 5 kişiye 1.500 TL başarı ödülü bulunuyor.

ÇOCUK VE DİJİTAL BAĞIMLILIK

Günümüz toplumunda çocuklardaki bilgisayar ve tabletlerde oyunlar, sosyal medya bağımlılığı gibi konulara dikkat çekmek, çocukları iletişimden ve birbiriyle oyun oynamak yerine asosyalleştirerek bağımlı hale getiren bir problem konusunda, farkındalık oluşturarak dikkatleri bu noktaya çekmek amaçlanıyor. 2. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışmasında, "Çocuk ve Dijital Bağımlılık" konusunda karikatüristler tarafından özgün kavramlar ve konuları zenginleştirici bir perspektifle işlenmiş karikatürlerin yarışmaya katılması bekleniyor.

PROFESYONEL VE AMATÖR KARİKATÜRİSTLER

2. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışmasının jürisinde, ünlü karikatüristler, Andrey Popov, Sryran Caferli, Saadet Demir Yalçın, Murat Yılmaz ve Ahmet Altay Bulunuyor. Yarışmaya ön kayıt için katılımcılar üyelik formuyla birlikte eserlerini posta yoluyla ya da jpeg formatında en fazla 200 dpi, bir de eser için 5 MB'a geçmeyecek şekilde kocaelicartoon@gmail.com adresine e-posta ile göndererek katılabiliyor. Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör karikatüristlerine açık Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışmaları ödül töreni 21-23 Nisan 2018 tarihleri ​​arasında Kocaeli'nde yapılacak.