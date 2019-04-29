Çocuk ve Gençlik Korosu Büyüledi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu’nun hazırlamış olduğu yılsonu konserinde 110 çocuk muhteşem bir geceye imza attı.

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 2007 yılında kurulan Çok Sesli Çocuk Korosu ve 2018 yılın da kurulan Çok Sesli Gençlik Korosu’nun yılsonu konseri İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Konser akşamına Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kültür ve Turizm Uzmanı Adnan Zanburkan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ile çok sayıda davetli katıldı.









110 KİŞİLİK KORO

Ayşegül Güler Kars’ın sunumuyla gerçekleşen, Korrepetitör’lüğünü Melis Erol’un yaptığı konserde 110 çocuk Figen Yünlü, Arzu Akkaya ve Pınar Gök yönetiminde muhteşem bir konsere imza attı. İlk olarak Hazırlık Korosu sahne aldı. Ardından Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu birbirinden anlamlı şarkılarıyla herkesi büyüledi. Gecenin finalinde ise başta şefler olmak üzere emeği geçenlere protokol tarafından çiçek takdimi yapıldı. Ayrıca gecede öğrencilere belge ve madalyaları verildi. Daha sonra protokol koroya eşlik ederek anı ölümsüzleştirdi.







