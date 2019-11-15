Çocuklar Ara Tatilde Eğlenecek

Kültür Müdürlüğü’nün hazırladığı etkinlik kapmasında 16 Kasım Cumartesi günü 13.00-15.00 seanslarında mızıkçı çocuk tiyatrosu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahne alacak. 18 Kasım Pazartesi günü Dört Kafadar Müzikali çocuk tiyatrosu 12.00-14.00 seanslarında, 19 Kasım Salı Ferdinand çocuk sineması 14: 00 seansında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gösterime girecek.

20 Kasım Çarşamba günü Neşeli Aile çocuk tiyatrosu 12.00 ile 14.00 seansında Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde sahne alırken, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde, 21 Kasım Perşembe Kayıp Balık Dory saat 14.0 0’de gösterime girecek. 22 Kasım Cuma günü 11:00 ve 14.00 seanslarına sahne alacak Yaramaz Tilki ile tiyatrosu ile çocuklar keyifli dakikalar geçirecek.