20 Kasım Çarşamba günü Neşeli Aile çocuk tiyatrosu 12.00 ile 14.00 seansında Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde sahne alırken, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde, 21 Kasım Perşembe Kayıp Balık Dory saat 14.0 0’de gösterime girecek. 22 Kasım Cuma günü 11:00 ve 14.00 seanslarına sahne alacak Yaramaz Tilki ile tiyatrosu ile çocuklar keyifli dakikalar geçirecek.
Çocuklar Ara Tatilde Eğlenecek
Bugün ara tatile giren öğrenciler, Çayırova Belediyesi’nin Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sinema ve tiyatro keyfi yaşayacak
20 Kasım Çarşamba günü Neşeli Aile çocuk tiyatrosu 12.00 ile 14.00 seansında Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde sahne alırken, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde, 21 Kasım Perşembe Kayıp Balık Dory saat 14.0 0’de gösterime girecek. 22 Kasım Cuma günü 11:00 ve 14.00 seanslarına sahne alacak Yaramaz Tilki ile tiyatrosu ile çocuklar keyifli dakikalar geçirecek.