Çocuklar ‘Hazine Adası’nda eğlendi

Salonu hınca hınç dolduran çocuklar, tiyatro gösterisi öncesi eğlenceli aktivitelerle zaman geçirdi. Çocukların büyük bir dikkat ve ilgiyle izlediği tiyatro gösterisi sonunda mutlulukları gözlerine yansıdı. Eğlenceli olduğu kadar eğitici olan çocuk tiyatrosunda çocuklar oldukça güzel zaman geçirdi. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü saat 12:00 ve 15:00’de “Dört Kafadar Müzikali” isimli çocuk tiyatrosu sergilenecek. Katılımın ücretsiz olduğu gösteriye tüm Gebzeli çocuklar davetli.
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