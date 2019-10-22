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KÜLTÜR VE SANAT:
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Çocuklar ‘Hazine Adası’nda eğlendi

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için Hazine Adası adlı çocuk tiyatrosunu sahnelendi.

Çocuklar ‘Hazine Adası'nda eğlendi

22 Ekim 2019 Salı 16:20

Salonu hınca hınç dolduran çocuklar, tiyatro gösterisi öncesi eğlenceli aktivitelerle zaman geçirdi. Çocukların büyük bir dikkat ve ilgiyle izlediği tiyatro gösterisi sonunda mutlulukları gözlerine yansıdı. Eğlenceli olduğu kadar eğitici olan çocuk tiyatrosunda çocuklar oldukça güzel zaman geçirdi. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü saat 12:00 ve 15:00’de “Dört Kafadar Müzikali” isimli çocuk tiyatrosu sergilenecek. Katılımın ücretsiz olduğu gösteriye tüm Gebzeli çocuklar davetli.

 

 

 

 

 

 

 

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