Çocuklardan K@BİN’de renkli gösteri

Kocaeli Büyükşehir Belediye’si tarafından Gebze Kent Meydanı’nda açılan K@BİN’de 23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında 3 farklı ülkenin katıldığı halk oyunları gösterisi yapıldı. Misafir ülkelerden gelen 23 Nisan çocuklarının sergilediği kendi yörelerine ait halk oyunları, izleyenleri büyüledi. Gösterileri izlemeye gelen vatandaşlar, Gebze K@BİN’i keşfetme şansı bulurken çocukları ile eğlenceli dakikalar yaşadı.

GEBZE K@BİN EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Gebze K@BİN’e Tataristan, Kırgızistan ve Karadağ’dan gelen yaklaşık 60 çocuğa ev sahipliği yaptığı programı takip eden vatandaşlar misafir çocuklar ile bol bol fotoğraf çekilme fırsatı buldular. Gebze K@BİN’in teknolojik içeriği sayesinde çocuklar ve veliler 23 Nisan neşesini yabancı misafirleri ile birlikte yaşadılar.