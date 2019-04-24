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Çocuklarından K@BİN’de renkli gösteri

Gebze Kent Meydanı’nda bulunan K@BİN’de 23 farklı ülkeden çocuklar halk oyunları gösterileri sergiledi

Çocuklarından K@BİN'de renkli gösteri

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:12

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Kocaeli Büyükşehir Belediye’si tarafından Gebze Kent Meydanı’nda açılan K@BİN’de 23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında 3 farklı ülkenin katıldığı halk oyunları gösterisi yapıldı. Misafir ülkelerden gelen 23 Nisan çocuklarının sergilediği kendi yörelerine ait halk oyunları, izleyenleri büyüledi. Gösterileri izlemeye gelen vatandaşlar, Gebze K@BİN’i keşfetme şansı bulurken çocukları ile eğlenceli dakikalar yaşadı.

 

GEBZE K@BİN EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Gebze K@BİN’e Tataristan, Kırgızistan ve Karadağ’dan gelen yaklaşık 60 çocuğa ev sahipliği yaptığı programı takip eden vatandaşlar misafir çocuklar ile bol bol fotoğraf çekilme fırsatı buldular. Gebze K@BİN’in teknolojik içeriği sayesinde çocuklar ve veliler 23 Nisan neşesini yabancı misafirleri ile birlikte yaşadılar.

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