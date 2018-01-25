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KÜLTÜR VE SANAT:
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Cüceloğlu Gebze’ye ‘Aile İçi İletişim’ İçin Geldi

Gebze Belediyesi ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GKM’de düzenlenen Evlilik, İletişim, Sorunlar ve Çözümler konulu söyleşide Doğan Cüceloğlu, Gebzelilerle bir araya geldi

Cüceloğlu Gebze'ye ‘Aile İçi İletişim' İçin Geldi

25 Ocak 2018 Perşembe 15:01

 Gebze Belediyesi ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri birbirinden farklı konu ve konukları ile 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi’nde hız kesmeden devam ediyor. Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Doğan Cüceloğlu “Evlilik, İletişim, sorunlar ve Çözümler” konulu söyleşi programıyla Gebzelilerle bir araya geldi. Gebzelilerin salonun hınca hınç doldurduğu Cüceloğlu’nun söyleşisine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de katıldı.


AİLE ORTAMI SAĞLIKLI OLMALI

Cüleoğlu söyleşisinin başında bir toplumun sağlıklı olabilmesinin sağlıklı bir aile ortamından başladığına vurgu yaptı. Cüceloğlu, “Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri oldukça önemli. Bunun için birinci öncelik sağlıklı bir aile ortamın oluşmasında. Bu çocuklarımızın gelişimleri için oldukça önemli. Eşlerin ilişkilerinin sağlıklı olmadığı bir ailede, anne çocuk ilişkisi, baba çocuk ilişkisinin de sağlıklı olması imkansız değil fakat çok zordur. Aile içerisinde bu anlamda sağlıklı iletişim çok önemli” ifadelerini kullandı.


GKM’DE GELECEK PROGRAM

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 27 Ocak Cumartesi günü “Dünya Malı Dünyada Kalır” isimli tiyatro gösterimi ile devam edecek. Tiyatro Karanfil’in sahneleyeceği iki perdelik komedi türündeki tiyatro gösterimine tüm Gebzeliler davetli. Katlımın ücretsiz olduğu tiyatro gösterimi saat 19.30’da Gebze Kültür Merkezi salonunda perde diyecek.

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