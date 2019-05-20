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Cümleler dile gelirken bir tek sevdası vardı: Vatan

KOŞYAZ Platformu Yazarları Milli Mücadelenin 100.Yılında her biri Nene Hatun, Şerife Bacı, Kara Fatma, Gördesli Makbule ,Senem Ayşe, Tayyar Rahmiye oldu duygularını yazıları ile dile getirdiler.

Cümleler dile gelirken bir tek sevdası vardı: Vatan

20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:57

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Dün Silah vardı bugün de kalem
Ben Kastamonu Şerife'siyim 
YAKUTİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 100. Yılı Kutlu Olsun.




YENİ BAŞTAN 

Uyan çok uyudun Mustafa Kemal
Samsun'a  bir daha çık  yeni baştan
Mahsundur göklerde yıldızla hilâl
Hürriyet ateşi yak yeni baştan

Ülkenin başında var tipi boran
Ne İngiliz dosttur ne Amerikan
Irak esir  oldu Suriye viran
Dünyanın haline bak yeni baştan

Hoca diye teslim olduk birine
Şimdi sular yetmez onun kirine
Akıl ermez hainlerin  şerrine
Zalimin zulmünü yık yeni baştan

Gönül ister bu halleri görmeni
İlk evvela çek silahın vur beni
Şimdi bizden toprak ister Ermeni
Talep eder oldu  hak yeni baştan

Yakuti çevremiz  düşmanla  dolu 
Yüz  yıl önce ceddim göstermiş  yolu
Uyan Fetih yurdu kalk Anadolu
Şahlan  Türk milleti kalk yeni baştan

Hacer ALİOĞLU YAKUTİ



Dik Durmayı Kas Hareketi Sanmayan.
Adaleti Önce Vicdanında Arayan ..
Bilimi İlimle Harmanlayan ..
Saygısında Sevgi Barındıran ..
O Gence Selam ..
19 Kere 19 Mayıs Kutlu Olsun 

Tuba ŞENSOY



‘’Siperde atan bir kâlptir vatan’’       
          Siperdeyim , gemici halatı gibi sımsıkı birbirine kenetlenmiş  üstü açık bir mezar genişliğinde siperde. 
Ellerim kahverenginin tozlu yüreğine dokunurken dünyalık hiçbir şey kalmasın diye yanımda , sevgili dosta emanet ediyorum yorgun yükümü . Başımda maviliğin bulutlu rüzgârı tenimde diken diken sükutsuz bir uyanış . Neresi burası demeye kalmadan usulca kıpırdanıyor yurdun nefesi ensemde .Eladan karaya karadan beyaza dalıp çıkıyor bakışlar . Evet hatırladım son kez görmek istemiştim ya buraları işte hakiki yuvam ,dalgalanan ay yıldızla yanı başımda . 
Vatan , süngülerin deşip geçtiği körpe bedenlerin inançla hemhal olmuş deryasından gülümsüyor çılgın ayazıyla .
‘’ Ya şehit ol ya gazi ! ‘’diyor analar , başlarına şehadet kınasını yakıp da cepheye gönderdiği çocuk yaştaki kahramanlarına . Efeleri gören toprak aşkla celalleniyor hürriyet yolunda . Anadolu , şanlı minarelerinden Hakkın sesini kıt’a kıt’a yağdırıyor canavarlar  üzerine Türk’ün gölgesiyle dehşete kapılıyor düşman. Mermiler fani bedenleri okşayıp geçerken inanç kalesiyle doğruluyor hilalle yıldız . Ve evet kazanıyor ilahi adalet evet yazılıyor zaferler sayısız .
           Kuzeyi güneyi doğusu batısı işlenmiş çelik gövdeleriyle dimdik dünya denen meluna  karşı . Azgın Haçlı kuklalarına vurulan Orta Asya’nın bozkır tokadı . Ulusun , sonsuza dek ne çıkar tek dişi kalmış canavar bize emanet tertemiz mazi tertemiz yarınlarımız  var .
Anadolu gökkuşağının renklerini kıskandıran milletin yurdu. Anadolu dört mevsim güneşin muzaffer orduların fedakâr yurdu.  
                                                 Sibel ÇAKCAK



VATAN

Vatan alınmaz satın
Sen sağ ol diye diye can verdi ecdadın
Atanın kemiklerini sızlatma sakın
Bu vatan bize emanet
İhanet etme sakın


İhanet olur mu hiç nazlı hilale
Yalandan baş koyuyor o secdelere
Yiğitler koşuyor yine şehadete
Kimse bilmez ki
Herkes kendi derdinde

Nida Melek KÖSE



Biz Vatan sevdalısıyız!

En çok da kırıldığımız yerden yeşerdi umutlarımız ve düştüğümüz yerden kalktığımızda güçlendik.
Biz Türkiyenin bağrında büyüyüp, Vatan aşkıyla yanan neferleriz, biz toprak insanı, toprak kadınıyız..
Öyle sosyete de büyüyüp başkaldırmadık, ilmek ilmek iğneyle işlendi yüreğimize VATAN sevdamız.
Ne kutsal dinimizi , ne de bu Vatanın büyük değeri olan Mustafa Kemal Atatürk' ümüzü siyasi bir obje olarak kullananlara itimat ederiz.

Ortalığa yıkıcı fikirler degil, birleştirici fikirler sunarız, çünkü biliriz ki bu VATAN hepimizin, çünkü  bizler bu ülkenin kaymağını yiyip kaşığına küfredenlerden değiliz..

Biz Vatan sevdasını ülkemizin her yerine kanımızla kazıyanlardanız, bu Vatanı Vatan bilmeyen üç beş  kalleşin oyunuyla da yıkılmayız.
Çok şükür!
Kırıldığımız yerden yeniden yeşerir, düstüğümüz yerden daha da güçlü kalkarız..

Bahriye GüRPINAR GEREDELİ 



SEVDA TÜRKÜSÜ  

Bir çorak topraktı bu ülkenin yüreği  
Bir nebze yağmur damlasına hasret taşıyan  
Bir Mehmetçiğin sevda türküsüydü  Bu topraklarda yeşerecek olan. 
Cemre oldun düştün gönüllere  
Umut oldun sen bu millete  
Memleket sevdasını, vatan sevdasını  
İlmek ilmek işledin beyaz gömlekli yiğitlere  
Gün geldi çattı, bir nesil mükâfatlandı 
Beşik sallayan eller, mürekkeple sevdalandı  
Vefasız değil bu millet Atam  
Bıraktığın emanet bir ananın göğsünde saklanacak  
Oraya uzanan kirli eller, 
Siperde ki aslanın pençesiyle kopacak   
Bak yine şafak söktü Atam  
Yıldızın hilalin için can çekişiyor  
Bu sevdanın türküsü, 
Çanakkale de Trablusgarp da dinlenirken  
Türk milleti kurduğun bu esere  
Annelik yapıyor  
 
Kardelen ACAR



Vatanım

Bir varoş sokağının, paramparça lambası,
Kadar mağrur, dik başlı, gururludur vatanım. 
Niteliksiz bulanık, su basar tulumbası
Ne köy gibi kısıtlı, ne şehirdir dört yanım

Çıkarsız sevdaların,izleri var dağında
Nice Ferhat Şirinler, sarılı kundağında
Uğruna destan yazan,kefensizler bağrında 
Yine durup dururken, dile geldi dert yanım

Ne yazık ki; çağların, gerisinden ilerler
Ne yazık ki; hamaset eli ile döverler
Asıl sorun şudur ki; semirenler söverler
Söylesem hüküm giyer,içimdeki sert yanım

Ağızlar sulandırır, al kırmızı sancağı
Bir yanı okyanusta, Asya da bir bacağı
Ne bir şikayeti var, ne bir, sığınacağı
Onu beşikten tanır, Anadolum,kart yanım

Aliye Uyanık/ BOZOK KIZI
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