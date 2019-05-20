Cümleler dile gelirken bir tek sevdası vardı: Vatan

KOŞYAZ Platformu Yazarları Milli Mücadelenin 100.Yılında her biri Nene Hatun, Şerife Bacı, Kara Fatma, Gördesli Makbule ,Senem Ayşe, Tayyar Rahmiye oldu duygularını yazıları ile dile getirdiler.

Dün Silah vardı bugün de kalem

Ben Kastamonu Şerife'siyim

YAKUTİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 100. Yılı Kutlu Olsun.





YENİ BAŞTAN

Uyan çok uyudun Mustafa Kemal

Samsun'a bir daha çık yeni baştan

Mahsundur göklerde yıldızla hilâl

Hürriyet ateşi yak yeni baştan

Ülkenin başında var tipi boran

Ne İngiliz dosttur ne Amerikan

Irak esir oldu Suriye viran

Dünyanın haline bak yeni baştan

Hoca diye teslim olduk birine

Şimdi sular yetmez onun kirine

Akıl ermez hainlerin şerrine

Zalimin zulmünü yık yeni baştan

Gönül ister bu halleri görmeni

İlk evvela çek silahın vur beni

Şimdi bizden toprak ister Ermeni

Talep eder oldu hak yeni baştan

Yakuti çevremiz düşmanla dolu

Yüz yıl önce ceddim göstermiş yolu

Uyan Fetih yurdu kalk Anadolu

Şahlan Türk milleti kalk yeni baştan

Hacer ALİOĞLU YAKUTİ

Dik Durmayı Kas Hareketi Sanmayan.

Adaleti Önce Vicdanında Arayan ..

Bilimi İlimle Harmanlayan ..

Saygısında Sevgi Barındıran ..

O Gence Selam ..

19 Kere 19 Mayıs Kutlu Olsun

Tuba ŞENSOY

‘’Siperde atan bir kâlptir vatan’’

Siperdeyim , gemici halatı gibi sımsıkı birbirine kenetlenmiş üstü açık bir mezar genişliğinde siperde.

Ellerim kahverenginin tozlu yüreğine dokunurken dünyalık hiçbir şey kalmasın diye yanımda , sevgili dosta emanet ediyorum yorgun yükümü . Başımda maviliğin bulutlu rüzgârı tenimde diken diken sükutsuz bir uyanış . Neresi burası demeye kalmadan usulca kıpırdanıyor yurdun nefesi ensemde .Eladan karaya karadan beyaza dalıp çıkıyor bakışlar . Evet hatırladım son kez görmek istemiştim ya buraları işte hakiki yuvam ,dalgalanan ay yıldızla yanı başımda .

Vatan , süngülerin deşip geçtiği körpe bedenlerin inançla hemhal olmuş deryasından gülümsüyor çılgın ayazıyla .

‘’ Ya şehit ol ya gazi ! ‘’diyor analar , başlarına şehadet kınasını yakıp da cepheye gönderdiği çocuk yaştaki kahramanlarına . Efeleri gören toprak aşkla celalleniyor hürriyet yolunda . Anadolu , şanlı minarelerinden Hakkın sesini kıt’a kıt’a yağdırıyor canavarlar üzerine Türk’ün gölgesiyle dehşete kapılıyor düşman. Mermiler fani bedenleri okşayıp geçerken inanç kalesiyle doğruluyor hilalle yıldız . Ve evet kazanıyor ilahi adalet evet yazılıyor zaferler sayısız .

Kuzeyi güneyi doğusu batısı işlenmiş çelik gövdeleriyle dimdik dünya denen meluna karşı . Azgın Haçlı kuklalarına vurulan Orta Asya’nın bozkır tokadı . Ulusun , sonsuza dek ne çıkar tek dişi kalmış canavar bize emanet tertemiz mazi tertemiz yarınlarımız var .

Anadolu gökkuşağının renklerini kıskandıran milletin yurdu. Anadolu dört mevsim güneşin muzaffer orduların fedakâr yurdu.

Sibel ÇAKCAK

VATAN

Vatan alınmaz satın

Sen sağ ol diye diye can verdi ecdadın

Atanın kemiklerini sızlatma sakın

Bu vatan bize emanet

İhanet etme sakın

İhanet olur mu hiç nazlı hilale

Yalandan baş koyuyor o secdelere

Yiğitler koşuyor yine şehadete

Kimse bilmez ki

Herkes kendi derdinde

Nida Melek KÖSE

Biz Vatan sevdalısıyız!

En çok da kırıldığımız yerden yeşerdi umutlarımız ve düştüğümüz yerden kalktığımızda güçlendik.

Biz Türkiyenin bağrında büyüyüp, Vatan aşkıyla yanan neferleriz, biz toprak insanı, toprak kadınıyız..

Öyle sosyete de büyüyüp başkaldırmadık, ilmek ilmek iğneyle işlendi yüreğimize VATAN sevdamız.

Ne kutsal dinimizi , ne de bu Vatanın büyük değeri olan Mustafa Kemal Atatürk' ümüzü siyasi bir obje olarak kullananlara itimat ederiz.

Ortalığa yıkıcı fikirler degil, birleştirici fikirler sunarız, çünkü biliriz ki bu VATAN hepimizin, çünkü bizler bu ülkenin kaymağını yiyip kaşığına küfredenlerden değiliz..

Biz Vatan sevdasını ülkemizin her yerine kanımızla kazıyanlardanız, bu Vatanı Vatan bilmeyen üç beş kalleşin oyunuyla da yıkılmayız.

Çok şükür!

Kırıldığımız yerden yeniden yeşerir, düstüğümüz yerden daha da güçlü kalkarız..

Bahriye GüRPINAR GEREDELİ

SEVDA TÜRKÜSÜ

Bir çorak topraktı bu ülkenin yüreği

Bir nebze yağmur damlasına hasret taşıyan

Bir Mehmetçiğin sevda türküsüydü Bu topraklarda yeşerecek olan.

Cemre oldun düştün gönüllere

Umut oldun sen bu millete

Memleket sevdasını, vatan sevdasını

İlmek ilmek işledin beyaz gömlekli yiğitlere

Gün geldi çattı, bir nesil mükâfatlandı

Beşik sallayan eller, mürekkeple sevdalandı

Vefasız değil bu millet Atam

Bıraktığın emanet bir ananın göğsünde saklanacak

Oraya uzanan kirli eller,

Siperde ki aslanın pençesiyle kopacak

Bak yine şafak söktü Atam

Yıldızın hilalin için can çekişiyor

Bu sevdanın türküsü,

Çanakkale de Trablusgarp da dinlenirken

Türk milleti kurduğun bu esere

Annelik yapıyor

Kardelen ACAR

Vatanım

Bir varoş sokağının, paramparça lambası,

Kadar mağrur, dik başlı, gururludur vatanım.

Niteliksiz bulanık, su basar tulumbası

Ne köy gibi kısıtlı, ne şehirdir dört yanım

Çıkarsız sevdaların,izleri var dağında

Nice Ferhat Şirinler, sarılı kundağında

Uğruna destan yazan,kefensizler bağrında

Yine durup dururken, dile geldi dert yanım

Ne yazık ki; çağların, gerisinden ilerler

Ne yazık ki; hamaset eli ile döverler

Asıl sorun şudur ki; semirenler söverler

Söylesem hüküm giyer,içimdeki sert yanım

Ağızlar sulandırır, al kırmızı sancağı

Bir yanı okyanusta, Asya da bir bacağı

Ne bir şikayeti var, ne bir, sığınacağı

Onu beşikten tanır, Anadolum,kart yanım

Aliye Uyanık/ BOZOK KIZI