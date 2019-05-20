Cümleler dile gelirken bir tek sevdası vardı: Vatan

Dün Silah vardı bugün de kalem
Ben Kastamonu Şerife'siyim
YAKUTİ
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 100. Yılı Kutlu Olsun.
YENİ BAŞTAN
Uyan çok uyudun Mustafa Kemal
Samsun'a bir daha çık yeni baştan
Mahsundur göklerde yıldızla hilâl
Hürriyet ateşi yak yeni baştan
Ülkenin başında var tipi boran
Ne İngiliz dosttur ne Amerikan
Irak esir oldu Suriye viran
Dünyanın haline bak yeni baştan
Hoca diye teslim olduk birine
Şimdi sular yetmez onun kirine
Akıl ermez hainlerin şerrine
Zalimin zulmünü yık yeni baştan
Gönül ister bu halleri görmeni
İlk evvela çek silahın vur beni
Şimdi bizden toprak ister Ermeni
Talep eder oldu hak yeni baştan
Yakuti çevremiz düşmanla dolu
Yüz yıl önce ceddim göstermiş yolu
Uyan Fetih yurdu kalk Anadolu
Şahlan Türk milleti kalk yeni baştan
Hacer ALİOĞLU YAKUTİ
Dik Durmayı Kas Hareketi Sanmayan.
Adaleti Önce Vicdanında Arayan ..
Bilimi İlimle Harmanlayan ..
Saygısında Sevgi Barındıran ..
O Gence Selam ..
19 Kere 19 Mayıs Kutlu Olsun
Tuba ŞENSOY
‘’Siperde atan bir kâlptir vatan’’
Siperdeyim , gemici halatı gibi sımsıkı birbirine kenetlenmiş üstü açık bir mezar genişliğinde siperde.
Ellerim kahverenginin tozlu yüreğine dokunurken dünyalık hiçbir şey kalmasın diye yanımda , sevgili dosta emanet ediyorum yorgun yükümü . Başımda maviliğin bulutlu rüzgârı tenimde diken diken sükutsuz bir uyanış . Neresi burası demeye kalmadan usulca kıpırdanıyor yurdun nefesi ensemde .Eladan karaya karadan beyaza dalıp çıkıyor bakışlar . Evet hatırladım son kez görmek istemiştim ya buraları işte hakiki yuvam ,dalgalanan ay yıldızla yanı başımda .
Vatan , süngülerin deşip geçtiği körpe bedenlerin inançla hemhal olmuş deryasından gülümsüyor çılgın ayazıyla .
‘’ Ya şehit ol ya gazi ! ‘’diyor analar , başlarına şehadet kınasını yakıp da cepheye gönderdiği çocuk yaştaki kahramanlarına . Efeleri gören toprak aşkla celalleniyor hürriyet yolunda . Anadolu , şanlı minarelerinden Hakkın sesini kıt’a kıt’a yağdırıyor canavarlar üzerine Türk’ün gölgesiyle dehşete kapılıyor düşman. Mermiler fani bedenleri okşayıp geçerken inanç kalesiyle doğruluyor hilalle yıldız . Ve evet kazanıyor ilahi adalet evet yazılıyor zaferler sayısız .
Kuzeyi güneyi doğusu batısı işlenmiş çelik gövdeleriyle dimdik dünya denen meluna karşı . Azgın Haçlı kuklalarına vurulan Orta Asya’nın bozkır tokadı . Ulusun , sonsuza dek ne çıkar tek dişi kalmış canavar bize emanet tertemiz mazi tertemiz yarınlarımız var .
Anadolu gökkuşağının renklerini kıskandıran milletin yurdu. Anadolu dört mevsim güneşin muzaffer orduların fedakâr yurdu.
Sibel ÇAKCAK
VATAN
Vatan alınmaz satın
Sen sağ ol diye diye can verdi ecdadın
Atanın kemiklerini sızlatma sakın
Bu vatan bize emanet
İhanet etme sakın
İhanet olur mu hiç nazlı hilale
Yalandan baş koyuyor o secdelere
Yiğitler koşuyor yine şehadete
Kimse bilmez ki
Herkes kendi derdinde
Nida Melek KÖSE
Biz Vatan sevdalısıyız!
En çok da kırıldığımız yerden yeşerdi umutlarımız ve düştüğümüz yerden kalktığımızda güçlendik.
Biz Türkiyenin bağrında büyüyüp, Vatan aşkıyla yanan neferleriz, biz toprak insanı, toprak kadınıyız..
Öyle sosyete de büyüyüp başkaldırmadık, ilmek ilmek iğneyle işlendi yüreğimize VATAN sevdamız.
Ne kutsal dinimizi , ne de bu Vatanın büyük değeri olan Mustafa Kemal Atatürk' ümüzü siyasi bir obje olarak kullananlara itimat ederiz.
Ortalığa yıkıcı fikirler degil, birleştirici fikirler sunarız, çünkü biliriz ki bu VATAN hepimizin, çünkü bizler bu ülkenin kaymağını yiyip kaşığına küfredenlerden değiliz..
Biz Vatan sevdasını ülkemizin her yerine kanımızla kazıyanlardanız, bu Vatanı Vatan bilmeyen üç beş kalleşin oyunuyla da yıkılmayız.
Çok şükür!
Kırıldığımız yerden yeniden yeşerir, düstüğümüz yerden daha da güçlü kalkarız..
Bahriye GüRPINAR GEREDELİ
SEVDA TÜRKÜSÜ
Bir çorak topraktı bu ülkenin yüreği
Bir nebze yağmur damlasına hasret taşıyan
Bir Mehmetçiğin sevda türküsüydü Bu topraklarda yeşerecek olan.
Cemre oldun düştün gönüllere
Umut oldun sen bu millete
Memleket sevdasını, vatan sevdasını
İlmek ilmek işledin beyaz gömlekli yiğitlere
Gün geldi çattı, bir nesil mükâfatlandı
Beşik sallayan eller, mürekkeple sevdalandı
Vefasız değil bu millet Atam
Bıraktığın emanet bir ananın göğsünde saklanacak
Oraya uzanan kirli eller,
Siperde ki aslanın pençesiyle kopacak
Bak yine şafak söktü Atam
Yıldızın hilalin için can çekişiyor
Bu sevdanın türküsü,
Çanakkale de Trablusgarp da dinlenirken
Türk milleti kurduğun bu esere
Annelik yapıyor
Kardelen ACAR
Vatanım
Bir varoş sokağının, paramparça lambası,
Kadar mağrur, dik başlı, gururludur vatanım.
Niteliksiz bulanık, su basar tulumbası
Ne köy gibi kısıtlı, ne şehirdir dört yanım
Çıkarsız sevdaların,izleri var dağında
Nice Ferhat Şirinler, sarılı kundağında
Uğruna destan yazan,kefensizler bağrında
Yine durup dururken, dile geldi dert yanım
Ne yazık ki; çağların, gerisinden ilerler
Ne yazık ki; hamaset eli ile döverler
Asıl sorun şudur ki; semirenler söverler
Söylesem hüküm giyer,içimdeki sert yanım
Ağızlar sulandırır, al kırmızı sancağı
Bir yanı okyanusta, Asya da bir bacağı
Ne bir şikayeti var, ne bir, sığınacağı
Onu beşikten tanır, Anadolum,kart yanım
Aliye Uyanık/ BOZOK KIZI