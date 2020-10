‘’Damat Adayları’’ Oyununu İlgi İle Seyredildi

Gebzeli sanatseverler Büyükşehir Belediyesi Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Damat Adayları” oyununu ilgi ile seyretti



Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde her ay tiyatro oyunları, seyirci ile buluşuyor. Gebzeliler, Murat Kaya’nın yönetmenliğini yaptığı, Damat Adayları oyununu ilgi ile seyretti.

PANDEMİ KURALLARINA UYULDU

Her yaştan izleyicinin ilgi gösterdiği tiyatro oyununda salona giriş öncesi her seyircinin ateşi ölçüldü. Salonda her seyircinin birer koltuk boş bırakarak izlediği oyunda maske kuralına da titizlikle uyuldu. Ayrıca kültür merkezine giren herkesin HES kodu sorgulaması yapıldı.

OYUNUN KONUSU

Konağın paşası evde kalan kızına damat adayı arıyor. Paşanın kızına talip olan ilginç tipler, konakta enteresan olaylara sebep oluyor. Birbirinden ilginç ve değişik tipteki adaylardan memnun kalmayan paşa, kızını eninde sonunda oyunun kahramanı İbiş’e veriyor.