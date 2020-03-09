Darıca Kitap Fuarı’nı 80 bin kişi ziyaret etti

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Darıca Kitap Fuarı kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. 28 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında düzenlenen Darıca Kitap Fuarı’nı yaklaşık 80 bin kitapsever ziyaret etti.

Darıcı Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Darıca Kitap Fuarı kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. 28 Şubat’ta kapılarını açan Kitap Fuarı, özellikle öğrenciler ve gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

YAZARLAR DARICALILARLA BULUŞTU

60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitaba ev sahipliği yapan Darıca Kitap Fuarı, imza günleri ve söyleşilerle Darıcalılara unutulmaz bir fuar deneyimi yaşattı. Birçok tanınmış yazar imza günlerinde kitaplarını Darıcalı kitapseverler için imzalarken söyleşi programlarıyla da Darıcalılarla bir araya geldiler. Yazarlar kitaplarını imzalamak için Darıca’daki okullara da giderek öğrencilerle buluştular.

80 BİN KİTAPSEVER ZİYARET ETTİ

Özellikle Darıca’daki okullar gruplar halinde Kitap Fuarı’nı ziyaret ederken binlerce öğrenci Kitap Fuarı’nda kitapların dünyasın keşfetti. Sadece Darıca’dan değil bölgeden de birçok ziyaretçiyi ağırlayan Darıca Kitap Fuarı’nı 28 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında toplamda yaklaşık 80 bin kitapseverin ziyaret ettiği belirtildi. Oldukça yoğun katılımın olduğu Darıca Kitap Fuarı ziyaretçilerden tam not alırken büyük beğeni topladı.

BAŞKAN BIYIK’TAN DARICALILARA TEŞEKKÜR

Darıcalıların kitap fuarına ilgisine teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık her yıl kitap fuarını daha da geliştirerek düzenlemeye devam edeceklerini ifade ederek “Darıca Belediyesi olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarı’nı her yıl daha da geliştirerek düzenleyeceğiz. Kitapseverlerin ilgisi bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Darıca’nın ihtiyacı olan bir fuara ev sahipliği yaptık. Özellikle öğrenciler ve gençlerden güzel dönüşler aldık. Sosyal belediyecilik kapsamında bu tür faaliyetlerimize ve Darıca’nın sosyal hayatını geliştirecek etkinliklere devam edeceğiz” diye konuştu.