Darıca'da Festival Hazırlıkları Başladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Başkan Yardımcıları Abdüllatif Özkan ve Nurdoğan Yılmaz ile dernek başkanlarının katıldığı programda dernek başkanlarına hazırlıklarla ilgili bilgiler aktarıldı. Başkan Bıyık, programda yaptığı konuşmada, tüm dernek başkanlarına teşekkür ederken, “Görev süremiz boyunca derneklerle istişare halinde güzel programlara imza atacağız. Darıca Belediyesi ve tüm il derneklerinin katılımıyla gerçekleşen ve ilçemizde 10 yıldır devam eden bu güzel etkinliğe hep beraber imza atacağız. Bu yıl programda konsepti biraz değiştirerek yolumuza devam edeceğiz. Öncelikle final gecesini iptal edeceğiz. Böylece önemli bir mali yükten kurtulmuş olacağız. Derneklerimiz stantlarda kendi yöresel ürünlerini satacaklar, bu konuda sizlerle iştişare ederek bir standart belirleyeceğiz. Sizlerin de fikir ve görüşlerini alarak bu önemli organizasyonu en iyi şekilde yapacağımıza şüphem yoktur.” dedi.

GÖSTERİŞ VE ŞATAFATTAN UZAK OLACAĞIZ

Festivalin içeriğinde bazı değişiklikler olacağını da ifade eden Başkan Bıyık, “Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Festivali Darıca için önemli bir festival. Biraz formatını değiştirmeyi planlıyoruz. Ben yaptım oldu mantığıyla hareket etmiyoruz. Birlikte istişareler yaparak sizlerle birlikte karar vereceğiz. Her dernekte o yöreye ait geleneksel halk oyunlarının olması bizim için olmazsa olmaz bir konu. Bunu önemsiyoruz. Ülkemizin hem mutfağı hem de kültürü oldukça zengin. Her derneğin yöresine uygun ürünleri sergilemesini arzuluyoruz. Bu yıl gösterişten ve şatafattan uzak olacağız. Belediye olarak her yıl yapılan final gecesindeki eğlence programını da tasarruf tedbirleri kapsamında iptal ediyoruz. Hiçbir dernekte havai fişek gösterisinin yapılmasını istemiyoruz. Daha sade ve içeriği dolu bir organizasyon düşünüyoruz. Saat konusunda da belirli kısıtlamalar olmasını istiyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızı da düşünerek etkinliklerin saat 23.00’da bitirilmesini planlıyoruz. Programımıza katılan tüm dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.