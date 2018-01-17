Darıca'da Sarıkamış Fotoğraf Sergisi

Prof.Dr. Bingür Sönmez’in birbirinden güzel fotoğrafları ile Sarıkamış şehitlerinin anlatıldığı serginin açılışına Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve protokol üyeleri katıldılar.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, böylesine önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı uydukları memnuniyeti dile getirerek, “vatan topraklarının Ruslardan kurtarılması adına bir çoğu donmak kaydıyla 60 000 askerimizi şehit verdiğimiz savaşlar tarih boyunca unutulmayacaktır. O kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, bu ülke için canını feda eden tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatacağız. Bu anlamlı sergide bir kez daha şehitlerimizin ne kadar zorlu şartlar altında vatan savunması yaptıklarına şahit olacağız. Tüm vatandaşlarımızı sergimize davet ediyorum.” diyerek sergi aile ilgili açıklamalarda bulundu.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatan bu tür etkinlikler önemli. Tüm vatandaşlarımızdan bu tür etkinliklere katılım bekliyoruz.” diyerek düşüncelerini açıkladı. Kesilen kurdele ile açılan sergi şubat ayı sonuna kadar Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi fuaye ve sergi salonunda vatandaşların beğenisine sunulacak.