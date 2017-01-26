Darıcalılar Salona Koşuyor!

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR



Tiyatro, sinema,stand-up, söyleşi, konser vb. etkinliklerle sanatseverlerin mekanı haline gelen Adnan Menderes Kültür Merkezi, her ay ortalama yirmi programla vatandaşlara hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl kendi alanında ülkeye mal olmuş sanatçıları, tiyatro gruplarını ve kendi alanında ülkemizin ünlü hatip, gazeteci, tarihçi ve yazarlarını ağırlamanın yanı sıra, değişik alanlardaki sergilere de ev sahipliği yapan Adnan Menderes Kültür Merkezi nüfusu iki yüz bini geçen ilçede önemli bir eksikliği giderdi.







ÖĞRENCİLERE ÖZEL TİYATRO



Hafta sonları çocuklara yönelik tiyatro ve sinema gösterimlerinde salon tamamen dolarken, hafta içinde de belirli günlerden okullardan taşıma sistemiyle öğrenciler getirilerek sinema ve tiyatrolardan istifade ettiriliyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl başlattığı uygulamayla ilçe genelinde konferans salonu olan ilk ve orta okulların tamamında öğrencilere ücretsiz tiyatro gösterimi yapan Darıca Belediyesi bu uygulamayı devam ettiriyor.



Ayşe KAHRAMAN