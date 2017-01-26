KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıcalılar Salona Koşuyor!

Geçtiğimiz yıl birbirinden kaliteli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Adnan Menderes Kültür Merkezi yeni yılda da etkinliklerine devam ederken Darıcalı vatandaşlardan tam not alarak yoluna devam ediyor.

Darıcalılar Salona Koşuyor!

26 Ocak 2017 Perşembe 15:11

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR 

Tiyatro, sinema,stand-up, söyleşi, konser vb. etkinliklerle sanatseverlerin mekanı haline gelen Adnan Menderes Kültür Merkezi, her ay ortalama yirmi programla vatandaşlara hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl kendi alanında ülkeye mal olmuş sanatçıları, tiyatro gruplarını ve kendi alanında ülkemizin ünlü hatip, gazeteci, tarihçi ve yazarlarını ağırlamanın yanı sıra, değişik alanlardaki sergilere de ev sahipliği yapan Adnan Menderes Kültür Merkezi nüfusu iki yüz bini geçen ilçede önemli bir eksikliği giderdi.



ÖĞRENCİLERE ÖZEL TİYATRO

Hafta sonları çocuklara yönelik tiyatro ve sinema gösterimlerinde salon tamamen dolarken, hafta içinde de belirli günlerden okullardan taşıma sistemiyle öğrenciler getirilerek sinema ve tiyatrolardan istifade ettiriliyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl başlattığı uygulamayla ilçe genelinde konferans salonu olan ilk ve orta okulların tamamında öğrencilere ücretsiz tiyatro gösterimi yapan Darıca Belediyesi bu uygulamayı devam ettiriyor.

Ayşe KAHRAMAN 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaİzmitDerinceGebze GazetesiBallıkayaMuallimköyHaberWebSiteKaramürselKartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GKM’de Abdülhamid Han Tiyatrosu! GKM’de Abdülhamid Han Tiyatrosu!
Son Hereke Halı tezgahı gazetemizde! Son Hereke Halı tezgahı gazetemizde!
Saklı Kalmış Lezzetler Açığa Çıkacak! Saklı Kalmış Lezzetler Açığa Çıkacak!
Başkan Çok Duygulandı! Başkan Çok Duygulandı!
'MUMCU' ANILACAK! 'MUMCU' ANILACAK!
Jan Dark’ın galasına ilgi yoğun oldu! Jan Dark’ın galasına ilgi yoğun oldu!
Yukarı Çık

GKM’de Abdülhamid Han Tiyatrosu!
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade kent meydanında bulunan kültür salonunda...

Haberi Oku