‘’Davet’’, ilk gösteriminde tam not aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Davet” adlı tiyatro oyununun ilk gösterimini gerçekleştirdi. Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği "15 Temmuz Milli İrade Destanı" adlı eser yazma yarışmasında birinci gelen “Davet” adlı eser sahneye taşındı. Firdevs Aylin Tez’in kaleme aldığı, Fatih Sevdi’nin yönetmenliğini üstlendiği "Davet" tiyatro oyunu, SDKM’deki ilk gösterimde izleyenlerden büyük alkış aldı.

“ASIM HERŞEYİ ANLATIYOR”

SDKM Büyük Sahne’de gerçekleşen programa İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Davet oyununun gösteriminden sonra konuşma yapan Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, 2004 yılından beri Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda olduğunu belirterek; “İlk defa bu kadar heyecanlıyım. Bu oyun için söylenecek çok şey var ama Aylin Hanım’ın kaleminden Asım karakteri her şeyi söyledi. Bu oyun için ekibimizle birlikte çok emek verdik. Oyunun yapımında emeği geçen dekor ekibinden kostümcüsüne, ışıkçısından çaycısına bütün arkadaşlara emekleri için teşekkür ediyorum.

20. YILDA ÇOK GÜZEL PERFORMANS

Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi’nin ardından tebrik konuşması yapan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal; “20. yılında tiyatromuz, her geçen gün daha güzel projeler ortaya koyuyor. Bütün sanatçı arkadaşlarıma ve sahne arkasındaki ekibe teşekkür ediyorum. Ortaya koydukları bu güzel performansla o hain geceyi unutulmaz kıldıkları için yönetmen ve ekibini tebrik ediyorum. Ayrıca, o geceye çok farklı yaklaşarak, tiyatro oyunu yarışmasında birçok eser arasından birinci seçilen Aylin Hanım’a da, bu güzel oyunun sergilenmesine vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum.”

DAVET TİYATRO OYUNU

Bir Avrupa ülkesinde yaşayan Asım, zengin bir iş adamıdır. 2016 senesi Temmuz ayında ailesi ile birlikte İstanbul'a kayınvalidesini ziyarete gelmiştir. Ancak Temmuzun 15'inde hem Asım hem de Türk milleti, tarihinde çok kez olduğu gibi bir demokrasi sınavı verecektir. Asım ve oğlu o gece demokrasi mücadelesi için meydanlara akan kalabalıktan yalnızca bir kaçıdır. Asım hainler tarafından açılan ateş sonucu yaralanır, oğlu ise şehit düşer. Asım aldığı yara sebebiyle bir süre Türkiye'de, sonrasında ise yaşadığı ülkede tedavi görmeye başlar. Bu süre içinde Asım eşini de kaybeder. Hastaneden taburcu olan Asım bundan sonraki ömrünü 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların gerçekliğini tüm çevresindekilere anlatmak ve ispat etmek için yaşayacaktır. Fakat bundan Asım'ın da haberi yoktur.

Yazan: Firdevs Aylin Tez

Yönetmen: Fatih Sevdi

Dekor Kostüm ve Işık tasarımı: Nurullah Tuncer

Müzikleri: Gürkan Çakıcı

Ebru Sanatı: Gülseher Kahraman

Oyuncular: Aydın Sigalı, Funda İlhan, Ferdi Yıldız, Ufuk Aşar