banner414
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Dede Korkut Obası Fuara Renk Kattı

2019 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kabul edilen “Dede Korkut” destanı güncellemiş yorumuyla 11. Kitap Fuarı’nda sahnelendi.

Dede Korkut Obası Fuara Renk Kattı

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:46

banner419

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 11. Kocaeli Kitap Fuarı, kitap stantlarının yanı sıra düzenlenen etkinlikleriyle Uluslararası Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Türk dünyasının binlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan Dede Korkut Destanı, 9 günlük Kitap Fuarı boyunca güncellenen yorumuyla “Dede Korkut Obası” ismiyle sahneleniyor. Kitap fuarında ilk kez sahnelenen Dede Korkut Obası Çocuk Tiyatrosu’nu, çocuklar aileleriyle birlikte severek izledi.



DEDE KORKUT HİKÂYELERİ ÇOCUKLARA SAHNELENİYOR

Türk tarihine dair bir çok hikaye ve değeri içerisinde barındıran Dede Korkut Destanı, Kocaeli Şehir Tiyatrolarının yorumuyla Kocaeli Kitap Fuarında çocuk tiyatrosu olarak sahnelendi. Özgün sahnesi ve üstün oyuncu performansıyla izleyicilerden tam not alan Dede Korkut Obası Çocuk Tiyatrosu, çocuklara ve ailelerine eğlenceli dakikalar yaşattı.



KİTAP FUARI BOYUNCA SAHNELENECEK

Dede Korkut Obası Çocuk Tiyatrosu 29 Nisan 11.30–16.00 saatleri arasında iki gösterim, 1 Mayıs saat 16.00’da, 2 Mayıs saat 11.30’da, 3 Mayıs saat 11.30’da, 4 Mayıs saat 14.00’te ve 5 Mayıs saat 14.00’te sahnelenecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Pelin Çift Kitap Fuarı'nda Pelin Çift Kitap Fuarı'nda
"İnsan tabiata aşık ve açtır"
İlber Ortaylı Büyük İlgi Gördü İlber Ortaylı Büyük İlgi Gördü
Çukur'un İdris Babası Kocaeli'de Çukur'un İdris Babası Kocaeli'de
Ayşe Kulin Okurlarıyla Buluştu Ayşe Kulin Okurlarıyla Buluştu
Çocuk ve Gençlik Korosu Büyüledi Çocuk ve Gençlik Korosu Büyüledi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Pelin Çift Kitap Fuarı'nda
Kitap Fuarı’nda konuşan Pelin Çift ile Erhan Altunay, “Masonlar kurulduğu dönemin 2’nci yılında İstanbul’a...

Haberi Oku