Dede Korkut Obası Fuara Renk Kattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 11. Kocaeli Kitap Fuarı, kitap stantlarının yanı sıra düzenlenen etkinlikleriyle Uluslararası Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Türk dünyasının binlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan Dede Korkut Destanı, 9 günlük Kitap Fuarı boyunca güncellenen yorumuyla “Dede Korkut Obası” ismiyle sahneleniyor. Kitap fuarında ilk kez sahnelenen Dede Korkut Obası Çocuk Tiyatrosu’nu, çocuklar aileleriyle birlikte severek izledi.





DEDE KORKUT HİKÂYELERİ ÇOCUKLARA SAHNELENİYOR



Türk tarihine dair bir çok hikaye ve değeri içerisinde barındıran Dede Korkut Destanı, Kocaeli Şehir Tiyatrolarının yorumuyla Kocaeli Kitap Fuarında çocuk tiyatrosu olarak sahnelendi. Özgün sahnesi ve üstün oyuncu performansıyla izleyicilerden tam not alan Dede Korkut Obası Çocuk Tiyatrosu, çocuklara ve ailelerine eğlenceli dakikalar yaşattı.







KİTAP FUARI BOYUNCA SAHNELENECEK

Dede Korkut Obası Çocuk Tiyatrosu 29 Nisan 11.30–16.00 saatleri arasında iki gösterim, 1 Mayıs saat 16.00’da, 2 Mayıs saat 11.30’da, 3 Mayıs saat 11.30’da, 4 Mayıs saat 14.00’te ve 5 Mayıs saat 14.00’te sahnelenecek.