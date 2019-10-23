Demirciler Konağı’na çevre düzenlemesi

OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ KURULDU
Çalışmalar kapsamında Demirciler Konağı bahçesinin her zaman yeşil kalabilmesi için otomatik sulama sistemi kuruldu. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen özverili çalışmalarda konağın bahçesine çim serimi gerçekleştirildi. Ayrıca konağın bahçesine farklı türlerde bitki dikimi yapıldı.
KOCAELİ’DE TEK ÖRNEK
19. yüzyıl Osmanlı mimari örneği sergileyen yapı, kalem işi bezemelerle de dikkati çekiyor. Tarihi yapı; içindeki kalem işi bezemeler ve mimari üslup açısından Kocaeli’deki tek örnek olma özelliğini taşıyor. Yapıdaki bu örneklerin yer aldığı bazı malzemeler dikkatlice sökülerek korundu.