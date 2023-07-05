Deprem Fotoğrafları Sergisi Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklenen Marmara Gerçeği gazete manşetleri ile Deprem fotoğrafları sergisi açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklenen Marmara Gerçeği gazete manşetleri ile Deprem fotoğrafları sergisi açıldı. Kocaeli bağımlılarla mücadele derneği Avrasya Gazeteciler Derneği işbirliği ile açılan sergide 17 Ağustos Marmara depreminden 6 Şubat Kahramanmaraş depremine gazete manşetleri ile deprem gerçeği fotoğrafları yer aldı. Gebze Çoban Mustafa Paşa külliyesi bahçesinde açılan sergide İstanbul'da yaşanan depremler ile 1992 yılında Erzincan'da yaşanan depremlerinde tarihi fotoğrafları yer aldı sergi ile ilgili detaylı bilgiler www.gebzegazetesi.com canlı yayında:



