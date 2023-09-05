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Derince'de kültür gezilerine yoğun ilgi

Derince'de vatandaşlar kültür gezileri çerçevesinde Bilecik, Bursa ve İstanbul’a giderek tarihi yerleri görme fırsatı buluyor.

Derince'de kültür gezilerine yoğun ilgi

05 Eylül 2023 Salı 13:38

Derince Belediyesi’nin GEZ-GÖR-BİL Projesi çerçevesinde düzenlediği kültür gezilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk etapta Bilecik, Bursa ve İstanbul’a yönelik düzenlenen organizasyonda geziler Taraklı-Göynük ve Bursa ile devam etti. Bu programların ardından gerçekleşen kültür buluşmasında ilçe halkı İznik bölgesindeki önemli merkezleri ziyaret etti. Gezilere katılanlar, İznik bölgesindeki Ayasofya Tarihi Çini Fırınları, Nilüfer Hatun Çinili Çarşı, Çinili Camii, Kral Yolu ve Lefke Kapısı gibi mekanları gezme imkanı buldu.



İHA
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