KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Derinceliler İznik'i gezdi

Derince Belediyesi'nin GEZ-GÖR-BİL projesine katılan vatandaşlar İznik'i gezdi.

Derinceliler İznik'i gezdi

17 Ağustos 2023 Perşembe 15:16

 
  Derince Belediyesi'nin GEZ-GÖR-BİL projesi çerçevesinde düzenlediği kültür gezileri devam ediyor. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kültür gezilerinin son durağı İznik oldu. Gezilere katılanlar İznik bölgesindeki Ayasofya Tarihi Çini Fırınları, Nilüfer Hatun Çinili Çarşı, Çinili Camii, Kral Yolu ve Lefke Kapısı gibi merkezleri gezme imkanı buldu. Kayıt sürecinin bir yandan devam ettiği ve Derince'de ikamet eden 18 yaşından büyük vatandaşların iştirak edebildiği organizasyona katılmak isteyenler başvurularını bizzat Derince Belediyesi’ne gelerek Çözüm Masası'na yapabiliyorlar. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Japonya Başkonsolosu 1400 yıllık Hereke Kalesi'ne hayran kaldı Japonya Başkonsolosu 1400 yıllık Hereke Kalesi'ne...
Vatanımızın Temeli Ormanlar Vatanımızın Temeli Ormanlar
Hatay Antakya Deprem Felaketi Belgeseli ile BRTV Ekranlarında Hatay Antakya Deprem Felaketi Belgeseli ile BRTV Ekranlarında
Yalova Ticaret Ve Sanayi Odası Ev Sahipliğinde Deprem Paneli Gerçekleşti Yalova Ticaret Ve Sanayi Odası Ev Sahipliğinde Deprem...
Hatay Antakya Deprem Felaketi Belgeseli ile BRTV Ekranlarında Hatay Antakya Deprem Felaketi Belgeseli ile BRTV Ekranlarında
İKTAV VAKFI’ndan Ders ve İbret Alınacak Deprem Belgeseli İKTAV VAKFI’ndan Ders ve İbret Alınacak Deprem...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Japonya Başkonsolosu 1400 yıllık Hereke Kalesi'ne...
Körfez Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırılan tarihi Hereke Kalesi’ni ziyaret...

Haberi Oku