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Derinceliler müzik ziyafeti yaşadı

Derince ’de düzenlenen konserde Şef Erbil Aydın yönetimindeki koro Derincelilere müzik ziyafeti sundu.

Derinceliler müzik ziyafeti yaşadı

21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:11

Harikalar Sahili 60 Evler Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen konserde Şef Erbil Aydın yönetimindeki koro Derincelilerle buluştu. Katılımın son derece yoğun olduğu konsere, Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkan Vekili Recep Çiçek, Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli katılım gösterdi. Bünyesinde Derinceli isimleri barındıran ünlü koro şefi Erbil Aydın yönetimindeki Neşe-i Sağlık Korosu konser boyunca birbirinden güzel nostaljik eserleri seslendirdi.

Konserin ardından koro üyelerini tek tek tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yaptığı konuşmada “Derince Lisesi Mezunları Derneğimiz ile birlikte düzenlediğimiz Neşe-i Sağlık Konserimizin coşkusunu kıymetli misafirlerimiz ile birlikte yaşadık. Organizasyonda emeği geçenleri bir kez daha gönülden tebrik ediyorum” dedi.



İHA
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