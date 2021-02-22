Devlet, 500 Yıllık Dilovası Mimar Sinan Köprüsü'ne Sahip Çıkmalı

Kocaeli'nin marka değerlerinden olan Dilovası’nda Mimar Sinan tarafından, Kanuni Sultan Süleyman adına yapılan 500 yıllık tarihi köprü yıkılıp, yok oluyor.

Kocaeli Dilovası’nın canlı şahidi olan bu köprünün korunup, çevresinin düzenlenerek, kültür ve tarih turizmine açılması için Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın çalışma başlatmasını isteyen vatandaşlar, ilgilileri göreve davet ediyor.

www.gebzegazetesi.com canlı yayın yaptı

Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Köprüsü'nden Gebze Gazetesi ve Devri Alem TV olarak, 19 Şubat 2021 günü canlı yayın yaparak, köprünün bugünkü durumunun belgeselini çektik. Tarihi köprü ile ilgili özel bir belgesel çekerek ulusal ve bölgesel TV kanallarına göndereceğiz.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/3220433341389672/?vh=e&extid=0&d=n

Dilovası OSB Köprüyü Tamir Etmek İstiyor

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Türker'in yaptığı açıklamaları, Gebze Gazetesi canlı yayınında verdiği bilgileri, Gebze Gazetesi haber haline getirdi. Konuyla ilgili Gebze Gazetesi'nin haber ve canlı yayınını sizlerle paylaşıyoruz.

www.gebzegazetesi.com haberi

Tarih ve Kültür turizminde Kocaeli’nin marka değeri Dilovası Mimar Sinan Köprüsü ile ilgili Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Türker, Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv canlı yayınında, araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman'ın sorularını cevaplandırıp, köprünün tamiri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Mustafa Türker yaptığı açıklamada; ''Dilovası Organize Sanayi Bölgesi olarak, tarihi köprüyü 2003 yılında tamir etmek için çalışma yapmıştık. O dönemki koruma kurulu izin vermedi. Bize izin verilirse OSB olarak tarihi köprünün restorasyon ve peyzajını yapmak isteriz.'' dedi. Dilovası OSB Başkanı Mustafa Türker ile yaptığımız belgesel söyleşinin canlı yayın videosunu sizlerle paylaşıyorum.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/329758905124755/?vh=e&extid=0&d=n

Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Köprüsü

Dilovası Dilderesi üzerindedir. 16. Yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 65 m uzunluğundaki taş köprü, üç kemerlidir. Ayaklarının ortasında boşaltma gözleri vardır. 16. Yüzyılın başlarında inşa edilen köprünün herhangi bir bakım ve onarım görmeden zamanımıza intikal etmesi, köprünün ne kadar sağlam yapıldığını ortaya koymaktadır. Kocaeli Gebze ve Dilovası bölgesine canlı şahitlik yapmış bu köprü ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden yıkılmak üzere. Kültür Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köprüye sahip çıkıp, tamir ettirmeli. Tarih ve kültür turizmine kazandırılmalı...

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Bakan'ın Dilderesi İsyanı

Tarım ve Orman eski Bakanı Veysel Eroğlu’nun bakanlığı döneminde gündeme gelen Dilovası Dilderesi Islah çalışmasında sona yaklaşıldı. Geçmiş yıllarda Kocaeli Valiliği’ne ziyaret düzenleyen Bakan Eroğlu, dere yatağındaki fabrika tesislerine tepki göstermiş, “Yüzde 90’ı bitti. Bazı fabrikalar halen hiçbirşey yapmıyor. Genel müdürüme talimat verdim. Fabrikalar dere yatağındaki veya kenarındaki imalatlarını kaldırmazlarsa kırıp, geçip, gerekli cezayı verin diye talimat verdim. Yeter artık kardeşim. Hem işgal ediyorsun, hem kaldırmıyorsun. Bakın kesin talimat verdim. Fabrika sahiplerine duyuruyorum. Parçalayıp geçeceğiz. Bütün zarar ziyan kendilerine ait olacak. Kusura bakmayın. Biz onların keyiflerini bekleyemeyiz. Zamanla yarışıyoruz. Bir taşkın geldiği zaman n’olur” demişti.

SEL İLE BİRLİKTE YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Dilovası D-100 Karayolu'nda yaşanan ve trafiği olumsuz yönde etkileyen sel baskınıyla birlikte gözler yeniden ıslah çalışmasına çevrilmişti. Geçmiş tarihlerde bir çok sel olayının yaşandığı Dilderesi ile ilgili eski bakanlardan Veysel Eroğlu'nun Devri Alem Belgesel Programı'nda yayınlanan açıklamalarını bir kez daha sizlerle paylaşarak, yazımı noktalıyorum.

Eski Bakandan Sert Açıklama

https://m.facebook.com/gazetegebzecomtr/videos/2729481747287806/