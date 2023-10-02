Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (02-08 Ekim)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 02-08 Ekim haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 02 - 08 Ekim haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
02 Ekim Pazartesi günü - Afganistan 2
03 Ekim Salı günü - İpek Yolu Şehirleri 1
04 Ekim Çarşamba günü - İpek Yolu Şehirleri 2
05 Ekim Perşembe günü - Afganistan'dan Horasan'a
06 Ekim Cuma günü - Çin 1
07 Ekim Cumartesi günü - Çin 2
08 Ekim Pazar günü - Doğu Türkistan