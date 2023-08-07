Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (07-13 Ağustos)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 07-13 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 31 Temmuz-06 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
07 Ağustos Pazartesi günü - Kafkaslardan Balkanlara Şehitlikler
08 Ağustos Salı günü - Anadoludan Altaylara
09 Ağustos Çarşamba günü - Kazakistan
10 Ağustos Perşembe günü - Tanrı Dağlarından Talasa
11 Ağustos Cuma günü - Moğolistan
12 Ağustos Cumartesi günü - Azerbaycan
13 Ağustos Pazar günü - Gürcistan