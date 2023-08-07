KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (07-13 Ağustos)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 07-13 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (07-13 Ağustos)

07 Ağustos 2023 Pazartesi 09:07

Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 31 Temmuz-06 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

07 Ağustos Pazartesi günü - Kafkaslardan Balkanlara Şehitlikler

08 Ağustos Salı günü - Anadoludan Altaylara

09 Ağustos Çarşamba günü - Kazakistan

10 Ağustos Perşembe günü - Tanrı Dağlarından Talasa

11 Ağustos Cuma günü - Moğolistan

12 Ağustos Cumartesi günü - Azerbaycan

13 Ağustos Pazar günü - Gürcistan
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