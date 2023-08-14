KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (14-20 Ağustos)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 14-20 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (14-20 Ağustos)

14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:15

 Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 14-20 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

14 Ağustos Pazartesi günü - Gagavuzya

15 Ağustos Salı günü - Milli Parklar

16 Ağustos Çarşamba günü - Galiçya

17 Ağustos Perşembe günü - Şamdan Halebe

18 Ağustos Cuma günü - İstanbul Sahabeleri

19 Ağustos Cumartesi günü - Hicaz ve Osmanlı

20 Ağustos Pazar günü - Mekkeden Medineye Kutsal Yolculuk
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