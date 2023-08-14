Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (14-20 Ağustos)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 14-20 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 14-20 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
14 Ağustos Pazartesi günü - Gagavuzya
15 Ağustos Salı günü - Milli Parklar
16 Ağustos Çarşamba günü - Galiçya
17 Ağustos Perşembe günü - Şamdan Halebe
18 Ağustos Cuma günü - İstanbul Sahabeleri
19 Ağustos Cumartesi günü - Hicaz ve Osmanlı
20 Ağustos Pazar günü - Mekkeden Medineye Kutsal Yolculuk