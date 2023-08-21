Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (21-27 Ağustos)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 21-27 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 21-27 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
21 Ağustos Pazartesi günü - Hicazda Peygamber İzleri
22 Ağustos Salı günü - Hicaz ve Hac Rehberi
23 Ağustos Çarşamba günü - Peygamberler Tarihi
24 Ağustos Perşembe günü - İstanbul'da Kademi Şerifler
25 Ağustos Cuma günü - Şehzade Şehirleri
26 Ağustos Cumartesi günü - Hacı Bayramı Veli Hazretleri
27 Ağustos Pazar günü - Sultan 2. Abdülhamit Han