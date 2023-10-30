Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (30 Ekim-5 Kasım)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 30 Ekim-5 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 30 Ekim-5 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
30 Ekim Pazartesi günü - Denizli
31 Ekim Salı günü - Ahilik
01 Kasım Çarşamba günü - Tirebolu
02 Kasım Perşembe günü - Afyon Sandıklı
03Kasım Cuma günü - Kaleler Şehri Osmaniye
04 Kasım Cumartesi günü - Söğütten Eskişehire
05 Kasım Pazar günü - Harputtan Elazize