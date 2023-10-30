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KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (30 Ekim-5 Kasım)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 30 Ekim-5 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (30 Ekim-5 Kasım)

30 Ekim 2023 Pazartesi 09:59

 Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 30 Ekim-5 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

30 Ekim Pazartesi günü - Denizli

31 Ekim Salı günü - Ahilik

01 Kasım Çarşamba günü - Tirebolu

02 Kasım Perşembe günü - Afyon Sandıklı

03Kasım Cuma günü - Kaleler Şehri Osmaniye

04 Kasım Cumartesi günü - Söğütten Eskişehire

05 Kasım Pazar günü - Harputtan Elazize
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