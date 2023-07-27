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KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (31 Temmuz-06 Ağustos)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 31 Temmuz-06 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (31 Temmuz-06 Ağustos)

27 Temmuz 2023 Perşembe 15:38

Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 31 Temmuz-06 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

31 Temmuz Pazartesi günü - Belgrad

01 Ağustos Salı günü - Girit'te Osmanlı İzleri

02 Ağustos Çarşamba günü - Yunanistan'daki Osmanlı

03 Ağustos Perşembe günü - Romanya'dan Bulgaristan'a

04 Ağustos Cuma günü - Medeniyet Tarihimizde Kırım

05 Ağustos Cumartesi günü - rodos'un Fethi

06 Ağustos Pazar günü - Kosova'dan Üsküp'e

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