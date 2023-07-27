Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (31 Temmuz-06 Ağustos)

Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.



Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 31 Temmuz-06 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı



31 Temmuz Pazartesi günü - Belgrad



01 Ağustos Salı günü - Girit'te Osmanlı İzleri



02 Ağustos Çarşamba günü - Yunanistan'daki Osmanlı



03 Ağustos Perşembe günü - Romanya'dan Bulgaristan'a



04 Ağustos Cuma günü - Medeniyet Tarihimizde Kırım



05 Ağustos Cumartesi günü - rodos'un Fethi



06 Ağustos Pazar günü - Kosova'dan Üsküp'e