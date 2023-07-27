Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (31 Temmuz-06 Ağustos)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 31 Temmuz-06 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 31 Temmuz-06 Ağustos haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
31 Temmuz Pazartesi günü - Belgrad
01 Ağustos Salı günü - Girit'te Osmanlı İzleri
02 Ağustos Çarşamba günü - Yunanistan'daki Osmanlı
03 Ağustos Perşembe günü - Romanya'dan Bulgaristan'a
04 Ağustos Cuma günü - Medeniyet Tarihimizde Kırım
05 Ağustos Cumartesi günü - rodos'un Fethi
06 Ağustos Pazar günü - Kosova'dan Üsküp'e