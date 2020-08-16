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KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem, TGRT Belgesel ekranlarında

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık bünyesinde hayata geçirilen Devri Alem Belgesel Programı, TGRT Belgesel TV ekranlarında sizlerle buluşuyor.

Devri Alem, TGRT Belgesel ekranlarında

16 Ağustos 2020 Pazar 12:12

Yapım ve yönetmenliğini Gebze’nin önemli değerlerinden biri olan Araştırmacı Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman’ın üstlendiği Belgesel Yayıncılık Programı, Türkiye’nin tarih ve medeniyetine ışık tutuyor. Yurt dışı ve yurt içinde sayısız belgeseller çekerek bilinmeyenleri gün yüzüne çıkaran, bilinenleri ise hatırlatarak hafızalarda canlı tutan İsmail Kahraman, Devri Alem Belgesel Programı ile her gün TGRT Belgesel TV ekranlarında sizlere…

Bu haftaki Devri Alem Belgesel Programı yayın tarih ve saatleri aşağıdaki gibidir.

Pazartesi  Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar  
Devr-i Alem - Erzurumun Kurtuluşu Devr-i Alem - Zorunlu Göç Devr-i Alem - Medeniyet Tarihimizde Kırım Devr-i Alem - Rodosun Fethi Devr-i Alem -Çayırova Devr-i Alem - Peygamberler Tarihi Devr-i Alem - Azerbaycan ( yeni) 07:00
07:30
   
Devr-i Alem - Erzurumun Kurtuluşu Devr-i Alem - Zorunlu Göç Devr-i Alem - Medeniyet Tarihimizde Kırım Devr-i Alem - Rodosun Fethi Devr-i Alem -Çayırova Devr-i Alem - Peygamberler Tarihi Devr-i Alem - Azerbaycan ( yeni) 03:30
04:00

 

 

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