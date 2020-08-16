Devri Alem, TGRT Belgesel ekranlarında

Bu haftaki Devri Alem Belgesel Programı yayın tarih ve saatleri aşağıdaki gibidir.
|Pazartesi
|Salı
|Çarşamba
|Perşembe
|Cuma
|Cumartesi
|Pazar
|Devr-i Alem - Erzurumun Kurtuluşu
|Devr-i Alem - Zorunlu Göç
|Devr-i Alem - Medeniyet Tarihimizde Kırım
|Devr-i Alem - Rodosun Fethi
|Devr-i Alem -Çayırova
|Devr-i Alem - Peygamberler Tarihi
|Devr-i Alem - Azerbaycan ( yeni)
|07:00
|07:30
|Devr-i Alem - Erzurumun Kurtuluşu
|Devr-i Alem - Zorunlu Göç
|Devr-i Alem - Medeniyet Tarihimizde Kırım
|Devr-i Alem - Rodosun Fethi
|Devr-i Alem -Çayırova
|Devr-i Alem - Peygamberler Tarihi
|Devr-i Alem - Azerbaycan ( yeni)
|03:30
|04:00