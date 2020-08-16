Devri Alem, TGRT Belgesel ekranlarında

Yapım ve yönetmenliğini Gebze’nin önemli değerlerinden biri olan Araştırmacı Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman’ın üstlendiği Belgesel Yayıncılık Programı, Türkiye’nin tarih ve medeniyetine ışık tutuyor. Yurt dışı ve yurt içinde sayısız belgeseller çekerek bilinmeyenleri gün yüzüne çıkaran, bilinenleri ise hatırlatarak hafızalarda canlı tutan İsmail Kahraman, Devri Alem Belgesel Programı ile her gün TGRT Belgesel TV ekranlarında sizlere…

Bu haftaki Devri Alem Belgesel Programı yayın tarih ve saatleri aşağıdaki gibidir.