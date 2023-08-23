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Dilovası Belediyesi'nden Asrın Felaketi Kahramanmaraş Depremi Belgeseli

Dilovası Belediyesi tarafından hazırlanan “Asrın Felaketi Kahramanmaraş Depremi” belgeseli yayınlandı.

Dilovası Belediyesi'nden Asrın Felaketi Kahramanmaraş Depremi Belgeseli

23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:17

Yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen Kahramanmaraş depremlerinden hemen sonra, Kocaeli adeta tek yürek oldu. Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz, koordinatör vali olarak Kahramanmaraş bölgesine harekete geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın öncülüğünde yapılan toplantının ardından Kocaeli belediye başkanları depremin merkezi olan Kahramanmaraş’a gittiler.
 
Bu noktada Dilovası ile deprem bölgeleri arasında bir yardım köprüsü kurulmasına vesile olan Dilovası halkı ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir için ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Dilovası, deprem haberini alır almaz seferber oldu ve depremin açtığı yaraları sarmak için hızla harekete geçti. Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi, AFAD, Dilovası Kızılay Şubesi, mahalle muhtarları, STK’lar ve gönüllü vatandaşlar tek yürek olup acıların sarılması için canla başla çalıştılar. Resmi kurumlar tarafından hazırlanan ihtiyaç listesinde bulunan malzemeler, kadirşinas Dilovası halkı tarafından Dilovası Kültür Merkezi’ne teslim edildi. Belediye çalışanları teslim aldıkları malzemeleri tasnif edip deprem bölgesine gönderilmek üzere paketledi. Bütün bunlar çok kısa sürede ve organize bir şekilde yapıldı. Depremzedelerin yanlarında olmak ve onlara her türlü desteği vermek için Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Belediyesi’nde çalışanı 65 kişiyle birlikte deprem bölgesine gitti. 8 tır yardım malzemesini ve 15 iş makinesini de deprem bölgesine gönderdi. İki ay boyunca deprem bölgesinde kalan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kendi ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışarak depremzedelere her türlü desteği vermeye çalıştı. Yardım malzemesi dağıttı, aş evleri kurdu.
 
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, depremzedelere sadece hayata tutunmalarını sağlayacak yardımlar yapmakla yetinmedi. Tüm bu yıkımın ve gözyaşının arasında yüzleri güldürecek, kalplere umut verecek şeylere de vesile oldu. Tüm bu yıkımın ve gözyaşının arasında yüzleri güldürecek, kalplere umut verecek şeylere de vesile oldu. Mesela Atabey Apartmanı’nın enkazında kalan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Dilovası Belediyesi personelinin uzun uğraşları ile hayata yeniden “merhaba” dedi. Depremzede çift Reyhan ve Emrullah Kemik’in düğün masrafları Dilovası Belediye tarafından karşılandı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş Depremi'ni ve Dilovası’ndan, afet bölgesine uzanan iyilik köprüsünü anlatan, Dilovası Belediyesi tarafından hazırlanan “Asrın Felaketi Kahramanmaraş Depremi” belgeseli Youtube'da yayınlandı. (UĞUR TATAR)

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Dilovası BelediyesiKahramanmaraş DepremiDepremUğur Tatar
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