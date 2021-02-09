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Dilovası Kültür ve Tarih Mirası Çalıştayı Büyük İlgi Gördü

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü facebook paylaşımı.

Dilovası Kültür ve Tarih Mirası Çalıştayı Büyük İlgi Gördü

09 Şubat 2021 Salı 16:46

Pandemi günleri ve veba salgını her şeyimizi etkiledi adeta dünya salgın yüzünden açık hava hapishanesine döndü. Bu günlerde yaşadıklarımızı her yönü ile kayıt altına alıp gelecek kuşaklara aktarmak geleceğe bilgi ve belge bırakmak gerekiyor
Pandemi günlerinde tarih kültür çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dilovası Kaymakamlığının himayelerinde Dilovası Kültür Mirası çalıştayına İzmit`te araç içinden katıldım ve çevrimiçi zoom üzerinden yapılan çalıştay da Dilovası’nın 43 yıllık canlı şahidi gazeteci ve belgeselci olarak bilgilerimi aktardım .
Gebze Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Serhat Erat `ın koordinatörlüğünde düzenlenen çalıştaya Dilovası Çerkeşli doğumlu GTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Numan Akdoğan ,Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinden Öğrt. Görev. Ahmet Yavuzyılmaz ve Gebzeli tarihçi yazar Resul Orman katıldı. İnternet üzerinden yapılan çalıştay ile Dilovası’nın Kültür ve Tarih Mirası belgelerle gün yüzüne çıkarılıp kamuoyu ile paylaşıldı.
Zoom üzerinden çevrimiçi yapılan Dilovası Tarih ve Kültür mirası çalıştayını bu linkden izleyebilirsiniz .
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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü facebook paylaşımını...

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