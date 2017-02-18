Doğan Cüceloğlu’na büyük ilgi

EMPATİ EKSİĞİMİZ VAR

Psikolog Doğan Cüceloğlu konuşmasında büyüklerin çocukları ciddiye almamasına değindi. Empati eksikliğine vurgu yapan Cüceloğlu, “Çocuk babasına bir şey soruyor heyecanla, çünkü onun için önemli bir şey ama baba için hiçbir anlamı yok ve çocuğa sus diyor. Anneye dönüyor anne çocuğu geçiştiriyor. Halbuki her insan hayatında heyecan duyduğu şeyleri paylaşmak ister. Ve insanın heyecan duyduğu şey her yaşta farklı olur. O yüzden empati yapmalıyız. En büyük eksikliklerimizden biri empati yapmak. Unutmayın ki insan hayatında güzel, heyecan duyduğu olayları paylaşabildiği kişi sayısı kadar zengindir” ifadelerini kullandı.

HEPİMİZ AYNI CEVABI VERİRSEK NORMALİZ

Konuşmacı Polat Doğru konuşmasına seyircilerle birlikte hızlı cevapları düşündürecek bir test ile başladı. Polat, “Salona baktığımda genelde cevaplar anı çıktı bu da şu anlama geliyor; hepimiz gayet normaliz. Çünkü sorduğum sorularda hızlı cevaplar istedim ve aklınıza ilk geleni söylediniz yeni fikirler bulmaya vaktiniz yoktu. Halbuki bu sorduklarımı zamana yaysam aradan ilginç cevaplar gelecekti. İşte hayatta böyle hep bir acele olduğu için maalesef hepimiz aynı cevaplarda takılıp kalıyoruz. Bir de bizde şöyle bir durum var herkes aynı cevabı verirken biri farklı bir şey dediğinde hadi oradan deriz. Şimdi size soruyorum böyle dediğimiz zaman yaratıcı bir gelecek var etme şansımız var mı?” ifadelerini kullandı. Seminer sonrasında Cüceloğlu kitaplarını Gebzeliler için imzaladı.

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik kapsamında Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru “Geliştiren Anne-Baba” konulu semineri ile Gebzeliler ile bir araya geldi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen programa Gebzelilerin ilgisi ve katılımı oldukça yoğun oldu.