Doğan Cüceloğlu’nun semineri ertelendi

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Psikolog Doğan Cüceloğlu ve Yazar Polat Doğru’nun “Geliştiren Anne-Baba” konulu semineri olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

10 Ocak Salı günü 19:30’da 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda yapılması planlanan program daha sonra duyurulacak bir tarihte yapılacak.