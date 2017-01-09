KÜLTÜR VE SANAT:
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Doğan Cüceloğlu’nun semineri ertelendi

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Psikolog Doğan Cüceloğlu ve Yazar Polat Doğru’nun “Geliştiren Anne-Baba” konulu semineri olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Doğan Cüceloğlu'nun semineri ertelendi

09 Ocak 2017 Pazartesi 14:16

10 Ocak Salı günü 19:30’da 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda yapılması planlanan program daha sonra duyurulacak bir tarihte yapılacak.

 

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