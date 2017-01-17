‘Doğudan Batıdan Yankılar’ Bu Konserde!

25 Ocak Çarşamba saat 20.00’da SDKM’de ücretsiz olarak düzenlenecek konserde, aynı yüzyıllarda yaşamış ünlü Alman besteci Johann Sebastian Bach ile Osmanlı bestekârı Buhurizade Mustafa Itri’nin eserleri yer alacak.

İKİ BÜYÜK MÜZİK ADAMI

17. yy’de aynı dönemde yaşamış ancak farklı mekanlarda sanatlarında zirve yapmış iki büyük müzik adamının eserleri, bu konserde bir araya gelecek. Bütün farklılıklarına rağmen iki ünlü besteci Bach ve Itri arasındaki en kuvvetli bağ olan müzik ile doğu ve batı arasındaki sentez hayat bulacak.

KONSERİN MÜZİSYENLERİ

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği korosu sanatçısı Murat Aydemir-(Tanbur), Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası sanatçısı Çağ Erçağ-(Viyolonsel), Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi Serdar Mamaç (Viyolonsel), Ertan Tekin-(duduk)’den oluşan kadrosuyla Itri ve Bach eserleri konseri müzikseverler için kaçırılmaz bir fırsat.



Selvi GEÇAL