Dolu Dolu Bir Hafta!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca şubat ayının ikinci haftasında "İyi Geceler Anne", "Beyaz Tay", "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları", “Çıkmaz Sokak Çocukları”, "Mahallenin Neşesi" ve "Baş Belası" adlı oyunlar sahnelenecek.



"İyi Geceler Anne"



Marsha Norman'ın yazdığı, Serhat Güzel'in yönettiği ve çevirmenliğini Yıldırım Türker'in yaptığı adlı oyun, 7 Şubat Salı saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür



Merkezi (SDKM) Tatbikat Sahnesi'nde oynanacak.

Seda Güven Şahin ve Ahsen Gül Ever'in rol aldığı oyun, Jessie ve birlikte yaşadığı annesi Thelma'nın, beraber geçirdikleri son geceyi anlatıyor.

"Beyaz Tay"

Erdem Irmak'ın hem yazıp hem de yönettiği "Beyaz Tay", SDKM Oda Tiyatrosu'nda 8 Şubat Çarşamba saat 11.00'de çocuk seyircisiyle buluşacak.

Oyunda diğer atlarda olmayan bazı özelliklere sahip Beyaz Tay'ın yaşamı ve bilinç serüveni konu ediliyor.

"Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları"

David Tri̇stram'ın yazdığı, çevirmenliğini Sinan Gürtunca'nın yaptığı "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları" oyunu, SDKM Oda Tiyatrosu'nda 8 Şubat Çarşamba saat 20.00'de oynanacak.

Yönetmenliğini Eylem Tanrıver'in yaptığı oyun, birbirlerini severek evlenen Henry ve Alice'in ilişkisini konu ediniyor.

"Çıkmaz Sokak Çocukları"

Amerikalı ünlü yazar ve yönetmen Lyle Kessler’in "Çıkmaz Sokak Çocukları" adlı ölümsüz eseri, 9 Şubat Perşembe saat 20.00'de 10 Şubat Cuma saat 20.00 ve 11 Şubat Cumartesi saat 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de oynanacak.

1980'li yıllarda Kuzey Philadelphia’nın kenar bir semtinin kırık dökük bir evinde son derece zor şartlarda yaşayan iki kardeşin şiddet ve yoksulluk sarmalındaki hayatlarını konu ediyor.

Mehmet Çevik'in yönetmenliğinde sahnelenecek oyunda, Levent Muradoğlu, Çağrı Mengüç ve Aydın Sigalı rol alıyor.





"Mahallenin Neşesi"

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Eserde, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 12 Şubat Pazar saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de beğeniye sunulacak.

"Baş Belası"

Sam Bobrick'in yazdığı, çevirisini Ekin Tuncay Turan, yönetmenliğini Veysel Sami Berikan'ın yaptığı oyun, 12 Şubat Pazar 18.00'de Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde izlenebilecek.

Eylem Tanrıver, Engin Benli ve Şafak Karali'nin rol aldığı oyunda, karı koca terapistlerin hayatı konu ediliyor.



KOCAELİ (AA)