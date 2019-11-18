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KÜLTÜR VE SANAT:
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Döngeloğlu Çayırovalılarla Buluştu

Çayırova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün Kasım ayı Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu “Asr-ı Saadette Aile Hayatı” konulu söyleşide Çayırova’lılarla buluştu.

Döngeloğlu Çayırovalılarla Buluştu

18 Kasım 2019 Pazartesi 18:01

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki konferans salonunda gerçekleşen ve salonun tamamının dolduğu program Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Programa Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Topçu, AK Parti Çayırova İlçe Başkan Vekili Kadir Horoz, Milliyetçi Hareket Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

 

Programın açılışında kısa bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Topçu, tüm katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin farklı bir programdan dolayı konferansa katılamadığını ve tüm katılımcılara selamlarını ilettiğini de dile getiren Topçu, bu tür etkinliklerle Çayırova’da kültür sanat hayatını her zaman dinamik ve canlı tutacaklarını söyledi.

 

Söyleşide Peygamber Efendimizin (s.a.v) aile hayatından örnekler veren Döngeloğlu, “Peygamber Efendimizin (s.a.v) hayatı bir güzel ömürdür. O'nun hayatı zaman gelir bizlere tebessüm ettirir, zaman gelir gözümüzden yaşlar gelir, hüzünleniriz. Efendimiz en güzel ömrü yaşamıştır. Evinde 2 ay ateş yanmadığı, 3 gün ağzına bir şey koymadığı olmuştur. Dünyaya saman çöpü kadar değer vermemiştir. Yerler gökler adı için yaratılmıştır ama hiçbir zaman ellerini açıp, "Yarabbi göklerden inen bıldırcın sofralarından bize de ver" dememiştir. O bizlere örnek olmak için yaşamıştır.” diye konuştu.

 

Konferansın sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı da çektiren Dögeloğlu’na günün anısına Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Topçu çiçek takdim etti.

 



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