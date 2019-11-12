Döngeloğlu Darıca’da Peygamberimizi Anlatacak

Televizyonlarda yaptığı dinî programlarla milyonlarca hayran kitlesi edinen Döngeloğlu, 12/11/2019 Salı günü saat 19:30’da Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” konulu söyleşisi ile Darıcalılarla buluşacak.

Bıyık Vatandaşları Davet Etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm vatandaşları Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinliğe davet ederken, “İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” isimli söyleşisine tüm ilçe halkımızı davet ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek.” dedi.