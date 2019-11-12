KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Döngeloğlu Darıca’da Peygamberimizi Anlatacak

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde, “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” isimli söyleşisi ile Darıcalılarla buluşuyor.

Döngeloğlu Darıca'da Peygamberimizi Anlatacak

12 Kasım 2019 Salı 15:21

Televizyonlarda yaptığı dinî programlarla milyonlarca hayran kitlesi edinen Döngeloğlu, 12/11/2019 Salı günü saat 19:30’da Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” konulu söyleşisi ile Darıcalılarla buluşacak.

Bıyık Vatandaşları Davet Etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm vatandaşları Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinliğe davet ederken, “İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” isimli söyleşisine tüm ilçe halkımızı davet ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek.” dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Geleneksel Türk Süsleme Sanatları öğreniyorlar Geleneksel Türk Süsleme Sanatları öğreniyorlar
Yeni sezonun ilk çocuk oyunu 17 Kasım’da Yeni sezonun ilk çocuk oyunu 17 Kasım’da
Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde,Ebru eğitimi veriliyor Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde,Ebru...
Büyükşehir, “kültürel mirasa” sahip çıkıyor Büyükşehir, “kültürel mirasa” sahip çıkıyor
Başkan Büyükakın,Seksenler Setinde Başkan Büyükakın,Seksenler Setinde
Kocaeli, KAI Vakfı Genel Başkanı Valimizi Ziyaret etti. Kocaeli, KAI Vakfı Genel Başkanı Valimizi Ziyaret...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları öğreniyorlar
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde, geleneksel...

Haberi Oku