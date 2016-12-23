“Dünden Bugüne İzmit“ KSO’da

Kuruluşundan bu yana toplumsal sorumluluğu kurum kültürü olarak benimseyen Kocaeli Sanayi Odası birçok sosyal sorumluluğun yanı sıra 2016 yılı içerisinde 8 sergiye ev sahipliği yaptı.