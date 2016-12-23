21 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında hafta içi 08:30-17:30 saatleri arasında gezilebilecek sergide, İzmit’in tarihini ve zenginliğini sanatla birleştiren iki Kocaelili sanatçı Vehbiye Başkan ve Ecaterina Nicolau’nun “Dünden Bugüne İzmit” konulu yağlı boya eserlerinden bazı örnekler sergilenecek.
Selvi GEÇAL
“Dünden Bugüne İzmit“ KSO’da
Kuruluşundan bu yana toplumsal sorumluluğu kurum kültürü olarak benimseyen Kocaeli Sanayi Odası birçok sosyal sorumluluğun yanı sıra 2016 yılı içerisinde 8 sergiye ev sahipliği yaptı.
21 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında hafta içi 08:30-17:30 saatleri arasında gezilebilecek sergide, İzmit’in tarihini ve zenginliğini sanatla birleştiren iki Kocaelili sanatçı Vehbiye Başkan ve Ecaterina Nicolau’nun “Dünden Bugüne İzmit” konulu yağlı boya eserlerinden bazı örnekler sergilenecek.