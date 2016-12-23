KÜLTÜR VE SANAT:
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“Dünden Bugüne İzmit“ KSO’da

Kuruluşundan bu yana toplumsal sorumluluğu kurum kültürü olarak benimseyen Kocaeli Sanayi Odası birçok sosyal sorumluluğun yanı sıra 2016 yılı içerisinde 8 sergiye ev sahipliği yaptı.

'Dünden Bugüne İzmit' KSO'da

23 Aralık 2016 Cuma 11:22

21 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında hafta içi 08:30-17:30 saatleri arasında gezilebilecek sergide, İzmit’in tarihini ve zenginliğini sanatla birleştiren iki Kocaelili sanatçı Vehbiye Başkan ve Ecaterina Nicolau’nun “Dünden Bugüne İzmit” konulu yağlı boya eserlerinden bazı örnekler sergilenecek.

Selvi GEÇAL 

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